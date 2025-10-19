Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация от команды Горняка. Видео голов, обзор

19 октября в 18:00 стартовал заключительный поединок игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Украина» во Львове. Главным судьей матча был Евгений Цыбулько.

Команды придержали голы в первом тайме, чтобы после перерыва устроить настоящую эмоциональную феерию.

Во второй половине встречи гости дважды поразили ворота соперника, на что «Карпаты» быстро ответили забитым мячом. «Львы» пытались вернуться в игру, однако в итоге получили третий пропущенный гол.

Команда Сергея Нагорняка удержала преимущество и не упустила шанс на победу – 3:1 в пользу «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября

«Карпати» – «Эпицентр» – 1:3

Голи: Пауло Витор, 62 – Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85

ГОЛ! 0:1, Миронюк, 57 мин.

ГОЛ! 0:2, Климец, 61 мин.

ГОЛ! 1:2, Пауло Витор, 62 мин.

ГОЛ! 1:3, Мороз, 85 хв.