Названы стартовые составы на суперматч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
19 октября в 18:30 пройдет центральный матч 8-го тура АПЛ
Названы стартовые составы на центральный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги.
19 октября в 18:30 на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед».
Главные тренеры Арне Слот и Рубен Аморим определили основные составы на Северо-западное дерби.
Верхушка турнирной таблицы: Арсенал (19 очков), Ман Сити (16), Ливерпуль (15).
Манчестер Юнайтед набрал 10 баллов и занимает 11-е место.
Стартовые составы на суперматч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед
Ливерпуль: Мамардашвили, Ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Исак, Макаллистер, Салах, Бредли, Гакпо, Гравенберх.
Запас: Вудман, Гомес, Вирц, Кьеза, Джонс, Экитике, Робертсон, Фримпонг, Нгумоха.
Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Де Лигт, Магуайр, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Амад, Мбемо, Кунья.
Запасные: Байындыр, Доргу, Хевен, Мазрауи, Йоро, Мейну, Угарте, Шешко, Зиркзе.
Инфографика
