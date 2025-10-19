Названы стартовые составы на суперматч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Названы стартовые составы на центральный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги.

19 октября в 18:30 на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед».

Главные тренеры Арне Слот и Рубен Аморим определили основные составы на Северо-западное дерби.

Верхушка турнирной таблицы: Арсенал (19 очков), Ман Сити (16), Ливерпуль (15).

Манчестер Юнайтед набрал 10 баллов и занимает 11-е место.

Стартовые составы на суперматч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед

Ливерпуль: Мамардашвили, Ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Исак, Макаллистер, Салах, Бредли, Гакпо, Гравенберх.

Запас: Вудман, Гомес, Вирц, Кьеза, Джонс, Экитике, Робертсон, Фримпонг, Нгумоха.

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Де Лигт, Магуайр, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Амад, Мбемо, Кунья.

Запасные: Байындыр, Доргу, Хевен, Мазрауи, Йоро, Мейну, Угарте, Шешко, Зиркзе.

