Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 18:30 матч 8-го тура чемпионата Англии
19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».
Наставники Арне Слот и Рубен Аморим настраивают свои команду на победу.
Ливерпуль идет на 3-й позиции (15 очков), впереди в таблице лишь Арсенал (19) и Ман Сити (16).
Манчестер Юнайтед имеет 10 пунктов после 7 матчей и занимает 11-е место.
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
