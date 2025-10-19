19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Наставники Арне Слот и Рубен Аморим настраивают свои команду на победу.

Ливерпуль идет на 3-й позиции (15 очков), впереди в таблице лишь Арсенал (19) и Ман Сити (16).

Манчестер Юнайтед имеет 10 пунктов после 7 матчей и занимает 11-е место.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports