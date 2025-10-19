Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
19.10.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 октября 2025, 14:32 | Обновлено 19 октября 2025, 14:40
34
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 18:30 матч 8-го тура чемпионата Англии

19 октября 2025, 14:32 | Обновлено 19 октября 2025, 14:40
34
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Арне Слот и Рубен Аморим настраивают свои команду на победу.

Ливерпуль идет на 3-й позиции (15 очков), впереди в таблице лишь Арсенал (19) и Ман Сити (16).

Манчестер Юнайтед имеет 10 пунктов после 7 матчей и занимает 11-е место.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. «Я вернулся с того света» – футболист рассказал, что умер
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Футбол | 19 октября 2025, 07:30 4
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского

У легенды «Динамо» есть три кандидата

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18 октября 2025, 23:01 0
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца

Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Футбол | 19.10.2025, 15:01
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18.10.2025, 18:59
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем