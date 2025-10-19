Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 23:44
Ярмоленко пропустит игру еврокубка Динамо не из-за болезни. В чем причина?

Отмечается, что футболист получил травму

Ярмоленко пропустит игру еврокубка Динамо не из-за болезни. В чем причина?
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» сообщило, что вингер Андрей Ярмоленко пропустит следующий матч Еврокубка против «Самсунспора» из-за болезни.

Однако, как отмечает украинский журналист Сергей Тищенко, причиной отсутствия вингера стала не болезнь – Ярмоленко получил травму, которую он мог понести в конце матча с «Зарей» (1:1).

В этом сезоне в активе Андрея Ярмоленко 12 матчей, в которых вингер результативными действиями не отмечался.

«Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» 23 октября, начало запланировано на 22:00 по Киеву.

Динамо Киев травма Андрей Ярмоленко Самсунспор Лига конференций
Дмитрий Олейник Источник: Сергей Тищенко
