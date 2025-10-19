Ярмоленко пропустит игру еврокубка Динамо не из-за болезни. В чем причина?

Киевское «Динамо» сообщило, что вингер Андрей Ярмоленко пропустит следующий матч Еврокубка против «Самсунспора» из-за болезни.

Однако, как отмечает украинский журналист Сергей Тищенко, причиной отсутствия вингера стала не болезнь – Ярмоленко получил травму, которую он мог понести в конце матча с «Зарей» (1:1).

В этом сезоне в активе Андрея Ярмоленко 12 матчей, в которых вингер результативными действиями не отмечался.

«Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» 23 октября, начало запланировано на 22:00 по Киеву.