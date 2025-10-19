Украина. Премьер лига19 октября 2025, 23:44 |
Ярмоленко пропустит игру еврокубка Динамо не из-за болезни. В чем причина?
Отмечается, что футболист получил травму
19 октября 2025, 23:44 |
Киевское «Динамо» сообщило, что вингер Андрей Ярмоленко пропустит следующий матч Еврокубка против «Самсунспора» из-за болезни.
Однако, как отмечает украинский журналист Сергей Тищенко, причиной отсутствия вингера стала не болезнь – Ярмоленко получил травму, которую он мог понести в конце матча с «Зарей» (1:1).
В этом сезоне в активе Андрея Ярмоленко 12 матчей, в которых вингер результативными действиями не отмечался.
«Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» 23 октября, начало запланировано на 22:00 по Киеву.
