Два игрока Руха получили незначительные повреждения
Квасница и Клайвер смогут сыграть во львовском дерби
Как стало известно Sport.ua, в поединке девятого тура УПЛ с «Кривбассом» полузащитники «Руха» Илья Квасница и бразилец Клайвер были вынуждены попросить замену из-за мышечных контузий.
По имеющейся информации, повреждения оказались не серьезными, и уже 21 октября они собираются возобновить тренировки в общей группе и смогут сыграть в следующем календарном матче с «Карпатами».
Поединок десятого тура чемпионата «Карпаты» – «Рух» состоится 25 октября на стадионе «Украина».
Ранее полузащитник «Руха» объяснил поражение от «Кривбасса».
