  Два игрока Руха получили незначительные повреждения
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 13:39
Два игрока Руха получили незначительные повреждения

Квасница и Клайвер смогут сыграть во львовском дерби

Два игрока Руха получили незначительные повреждения
ФК Рух Львов. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, в поединке девятого тура УПЛ с «Кривбассом» полузащитники «Руха» Илья Квасница и бразилец Клайвер были вынуждены попросить замену из-за мышечных контузий.

По имеющейся информации, повреждения оказались не серьезными, и уже 21 октября они собираются возобновить тренировки в общей группе и смогут сыграть в следующем календарном матче с «Карпатами».

Поединок десятого тура чемпионата «Карпаты» – «Рух» состоится 25 октября на стадионе «Украина».

Ранее полузащитник «Руха» объяснил поражение от «Кривбасса».

По теме:
Ростислав ЛЯХ: «С каждым матчем Рух играет все лучше и лучше»
ЛНЗ – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полузащитник Руха объяснил поражение от Кривбасса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Рух - Кривбасс Илья Квасница Клайвер Габриэл травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
