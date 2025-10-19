Два игрока Руха получили незначительные повреждения

Как стало известно Sport.ua, в поединке девятого тура УПЛ с «Кривбассом» полузащитники «Руха» Илья Квасница и бразилец Клайвер были вынуждены попросить замену из-за мышечных контузий.

По имеющейся информации, повреждения оказались не серьезными, и уже 21 октября они собираются возобновить тренировки в общей группе и смогут сыграть в следующем календарном матче с «Карпатами».

Поединок десятого тура чемпионата «Карпаты» – «Рух» состоится 25 октября на стадионе «Украина».

