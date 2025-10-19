Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 12:57
0

Полузащитник Руха объяснил поражение от Кривбасса

Львовский клуб снова проиграл на домашней арене

Полузащитник Руха объяснил поражение от Кривбасса
ФК Рух Львов. Денис Пидгурский

Один из лидеров «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал поединок девятого тура с «Кривбассом», в котором львовский клуб уступил – 1:2.

«Мы значительно превосходили гостей по количеству нанесенных ударов, но этого не хватило даже для ничьей. И это уже не в первый раз в текущем сезоне. Значит на лучший результат футболисты «Руха» не заслужили, потому что плохо работают над исправлением ошибок.

Конечно, беспокоит, что очень легко пропускаем, а реализация голевых моментов – хромает. Не хватает стабильности, это можно объяснить тем, что мі находимся в разгаре становления обновленного «Руха», однако каждая такая неудача сказывается на нашем турнирном положении. Поэтому мы понимаем, что нас ожидают тяжелые испытания.

Тем не менее, радует, что постепенно клубный лазарет пустеет, что будет обостряться конкуренция за место в стартовом составе и постепенно мы выйдем на свой привычный уровень. Руки не опускаем», – сообщил Денис.

Сейчас «Рух» занимает 14 место в УПЛ, набрав 6 очков.

Ранее тренер «Руха» Иван Федик подвел итоги матча с «Кривбассом».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Рух - Кривбасс Денис Пидгурский инсайд
