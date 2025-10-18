Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ФЕДЫК: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра»
Премьер-лига
Рух Львов
18.10.2025 13:00 – FT 1 : 2
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 18:55 | Обновлено 18 октября 2025, 18:56
156
0

Иван ФЕДЫК: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра»

Тренер «Руха» подвел итоги матча с «Кривбассом»

18 октября 2025, 18:55 | Обновлено 18 октября 2025, 18:56
156
0
Иван ФЕДЫК: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра»
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал минимальное домашнее поражение от «Кривбасса» в девятом туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

«Для меня на первом месте всегда стоит командная игра. Не могу сказать, что «Рух» провел плохой матч, просто нужно реализовывать свои моменты, чтобы набирать очки.

Важно забивать голы раньше, чем за 5 минут до конца матча, ведь возможностей забить больше и добиться лучшего результата у нас было достаточно.

Мы заменили Клайвера и Квасницу, так как они получили травмы. В то же время мы рады, что Эдсон и Сапуга вылечили повреждения и вернулись на поле», – сказал Федык.

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Вопросы к организации в обороне»
Хавбек Динамо: «Что тут думать и говорить? Сами все видите»
Ворскла – Буковина – 0:2. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Иван Федык
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Футбол | 18 октября 2025, 19:04 0
Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас

Манчестер Сити догнал лидераа

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 15:00 28
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сломать «проклятье Пономарева» Туран уже не сумел, а как будет с «волками» в их логове?

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
Футбол | 17.10.2025, 21:05
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 13
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем