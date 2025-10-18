Иван ФЕДЫК: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал минимальное домашнее поражение от «Кривбасса» в девятом туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

«Для меня на первом месте всегда стоит командная игра. Не могу сказать, что «Рух» провел плохой матч, просто нужно реализовывать свои моменты, чтобы набирать очки.

Важно забивать голы раньше, чем за 5 минут до конца матча, ведь возможностей забить больше и добиться лучшего результата у нас было достаточно.

Мы заменили Клайвера и Квасницу, так как они получили травмы. В то же время мы рады, что Эдсон и Сапуга вылечили повреждения и вернулись на поле», – сказал Федык.