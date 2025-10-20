Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»

Легенда «Динамо» Олег Салнеко поделился мыслями о следующем матче киевлян в Лиге конференций против турецкого «Самсунспора».

– Впереди у «Динамо» матч Лиги конференций против «Самсунспора». С оптимизмом ли вы ждете этого противостояния?

– Не выиграть в Турции – значит перестать уважать себя. «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, Лиги Европы, а теперь и в Лиге конференций начало с бесславного поражения. И если не остановить это падение, грош цена этой команде. Хотя я считаю, что подбор исполнителей в «Динамо» хороший. Но, наверное, есть веские причины, чтобы не менять наставника.

«Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» 23 октября, начало запланировано на 22:00 по Киеву.