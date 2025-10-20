Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Украина. Премьер лига
Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»

фк Динамо. Олег Салнеко

Легенда «Динамо» Олег Салнеко поделился мыслями о следующем матче киевлян в Лиге конференций против турецкого «Самсунспора».

– Впереди у «Динамо» матч Лиги конференций против «Самсунспора». С оптимизмом ли вы ждете этого противостояния?

– Не выиграть в Турции – значит перестать уважать себя. «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, Лиги Европы, а теперь и в Лиге конференций начало с бесславного поражения. И если не остановить это падение, грош цена этой команде. Хотя я считаю, что подбор исполнителей в «Динамо» хороший. Но, наверное, есть веские причины, чтобы не менять наставника.

«Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» 23 октября, начало запланировано на 22:00 по Киеву.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Ярмоленко пропустит игру еврокубка Динамо не из-за болезни. В чем причина?
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Олег Саленко Самсунспор Лига конференций Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Meta.ua
Перець
Динамо зараз може тільки на нічию грати ,але турки нажаль виграють
Ответить
0
NM16071
Де вони тих алкоголіків експертів знаходять?
Ответить
0
