Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 21:55 |
2533
2

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Киевляне снова потеряли очки

18 октября 2025, 21:55 |
2533
2 Comments
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
ФК Динамо. Олег Саленко

Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что киевлянам нужен новый тренер.

– Без смены наставника, по вашему мнению, дела не будет?

– Да. Возможно, в следующем туре «Динамо» и выиграет, но это не факт, поскольку им играть с лидером чемпионата «Кривбассом». А если команда не может одолеть середняка турнирной таблицы, то какие мысли должны посещать болельщиков «бело-синих». Для меня, как бывшего динамовца, это позор.

– Если бы от вас зависело назначение главного тренера в «Динамо», кто бы был вашим кандидатом?

– Из отечественных специалистов я бы порекомендовал двух человек, которые могут привести команду в чувство. Это Юрий Максимов или Юрий Калитвинцев.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

По теме:
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
«Так сказал Скрипник». Защитник Зори раскрыл секрет удачной игры с Динамо
Саленко отреагировал на очередную потерю очков Динамо в чемпионате
Олег Саленко Юрий Максимов Юрий Калитвинцев Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Meta.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:59 7
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Футбол | 18 октября 2025, 22:32 0
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр

Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18.10.2025, 17:27
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Футбол | 18.10.2025, 08:14
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
А президентом Артёма Кравцца. И динама встаёт с колен...
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем