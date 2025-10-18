Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что киевлянам нужен новый тренер.

– Без смены наставника, по вашему мнению, дела не будет?

– Да. Возможно, в следующем туре «Динамо» и выиграет, но это не факт, поскольку им играть с лидером чемпионата «Кривбассом». А если команда не может одолеть середняка турнирной таблицы, то какие мысли должны посещать болельщиков «бело-синих». Для меня, как бывшего динамовца, это позор.

– Если бы от вас зависело назначение главного тренера в «Динамо», кто бы был вашим кандидатом?

– Из отечественных специалистов я бы порекомендовал двух человек, которые могут привести команду в чувство. Это Юрий Максимов или Юрий Калитвинцев.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.