Ворскла – Буковина – 0:2. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
«Буковина» одержала десятую победу подряд в матчах чемпионата
В субботу, 18 октября, в Полтаве прошел матч 12-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Буковину» и уступила лидеру Первой лиги со счетом 0:2.
«Буковина» находится в хорошей форме. Победа над «Ворсклой» стала для команды десятой подряд.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Подопечные Сергея Шищенко открыли счет на 67-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Виталий Груша.
«Ворскла» старалась избежать поражения. Однако в компенсированное время пропустила второй мяч. Отличился полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский.
Первая лига. 12-й тур, 18 октября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского
«Ворскла» Полтава – «Буковина» Черновцы – 0:2
Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
