  4. Ворскла – Буковина – 0:2. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
18.10.2025 12:00 – FT 0 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
18 октября 2025, 18:37 | Обновлено 18 октября 2025, 18:38
Ворскла – Буковина – 0:2. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

«Буковина» одержала десятую победу подряд в матчах чемпионата

ФК Ворскла

В субботу, 18 октября, в Полтаве прошел матч 12-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Буковину» и уступила лидеру Первой лиги со счетом 0:2.

«Буковина» находится в хорошей форме. Победа над «Ворсклой» стала для команды десятой подряд.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Подопечные Сергея Шищенко открыли счет на 67-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Виталий Груша.

«Ворскла» старалась избежать поражения. Однако в компенсированное время пропустила второй мяч. Отличился полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский.

Первая лига. 12-й тур, 18 октября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Виталий Груша Ворскла Полтава Виталий Дахновский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
