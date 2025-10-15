В субботу, 18 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Ворскла

В очень нестабильной форме находится сейчас полтавский коллектив. После 11 игр в чемпионате на счету команды всего 12 зачетных пунктов, которые позволяют ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 составляет 9 баллов, а отрыв от зоны переходных игр – 4 очка.

Из Кубка Украины «Ворскла» вылетела еще на стадии 1/32 финала, минимально проиграв сумской «Виктории». Также следует отметить, что недавно был уволен главный тренер команды Александр Бабич. Пока его обязанности будет исполнять Валерий Куценко.

Буковина

А вот черновицкий коллектив проводит сезон практически безупречно. В 11 матчах Первой лиги «Буковина» потеряла очки всего дважды, сыграв вничью с «Агробизнесом» и «Ингульцем». 29 набранных очков позволяют коллективу занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайших конкурентов на 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины клуб прошел «Авангард» и львовские «Карпаты», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с тернопольской «Нивой».

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

«Ворскла» проиграла все 3 последних матча Первой лиги, не забив ни одного гола.

В последних 6 выездных играх "Буковина" победила 6 раз.

«Буковина» забила 24 гола в текущем сезоне Первой лиги - лучший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.