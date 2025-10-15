Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 20:47 | Обновлено 15 октября 2025, 21:36
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 октября в 12:00 по Киеву

Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В субботу, 18 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Ворскла

В очень нестабильной форме находится сейчас полтавский коллектив. После 11 игр в чемпионате на счету команды всего 12 зачетных пунктов, которые позволяют ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 составляет 9 баллов, а отрыв от зоны переходных игр – 4 очка.

Из Кубка Украины «Ворскла» вылетела еще на стадии 1/32 финала, минимально проиграв сумской «Виктории». Также следует отметить, что недавно был уволен главный тренер команды Александр Бабич. Пока его обязанности будет исполнять Валерий Куценко.

Буковина

А вот черновицкий коллектив проводит сезон практически безупречно. В 11 матчах Первой лиги «Буковина» потеряла очки всего дважды, сыграв вничью с «Агробизнесом» и «Ингульцем». 29 набранных очков позволяют коллективу занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайших конкурентов на 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины клуб прошел «Авангард» и львовские «Карпаты», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с тернопольской «Нивой».

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

  • «Ворскла» проиграла все 3 последних матча Первой лиги, не забив ни одного гола.
  • В последних 6 выездных играх "Буковина" победила 6 раз.
  • «Буковина» забила 24 гола в текущем сезоне Первой лиги - лучший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

