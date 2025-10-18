Первая лига. Ворскла не смогла остановить Буковину
Поединок прошел в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского
В субботу, 18 октября, в Полтаве прошел стартовый поединок 12-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала лидера и уступила со счетом 0:2.
«Буковина» сейчас на ходу. Команда штампует победу за победой. Серия продолжилась и в матче с «Ворсклой».
Подопечный Сергея Шищенко открыли счет на 67-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Виталий Груша.
«Ворскла» старалась спасти матч и избежать поражения. Но в компенсированное время пропустила второй мяч. Отличился полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский.
«Буковина» одержала десятую победу в чемпионате подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.
Первая лига. 12-й тур, 18 октября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского
«Ворскла» Полтава – «Буковина» Черновцы – 0:2
Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сломать «проклятье Пономарева» Туран уже не сумел, а как будет с «волками» в их логове?
Василий не планирует возвращаться на ринг
Думаю що в зимку БУКО посилиться новими гравцями вже під УПЛ щоб був час зігратися