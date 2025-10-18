Первая лига. Ворскла не смогла остановить Буковину

В субботу, 18 октября, в Полтаве прошел стартовый поединок 12-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала лидера и уступила со счетом 0:2.

«Буковина» сейчас на ходу. Команда штампует победу за победой. Серия продолжилась и в матче с «Ворсклой».



Подопечный Сергея Шищенко открыли счет на 67-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Виталий Груша.

«Ворскла» старалась спасти матч и избежать поражения. Но в компенсированное время пропустила второй мяч. Отличился полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский.

«Буковина» одержала десятую победу в чемпионате подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Первая лига. 12-й тур, 18 октября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4

Видеозапись матча

Инфографика