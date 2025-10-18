Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
18.10.2025 12:00 – FT 0 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
18 октября 2025, 14:21 | Обновлено 18 октября 2025, 14:23
Первая лига. Ворскла не смогла остановить Буковину

Поединок прошел в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского

ФК Ворскла

В субботу, 18 октября, в Полтаве прошел стартовый поединок 12-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала лидера и уступила со счетом 0:2.

«Буковина» сейчас на ходу. Команда штампует победу за победой. Серия продолжилась и в матче с «Ворсклой».

Подопечный Сергея Шищенко открыли счет на 67-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Виталий Груша.

«Ворскла» старалась спасти матч и избежать поражения. Но в компенсированное время пропустила второй мяч. Отличился полузащитник «Буковины» Виталий Дахновский.

«Буковина» одержала десятую победу в чемпионате подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Первая лига. 12-й тур, 18 октября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
