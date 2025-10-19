Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно историческая победа для нашего клуба»

В поединке 12-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Ворсклу». Эта победа стала для команды десятой подряд в матчах чемпионата. Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал успех своих подопечных.

– Сергей Юрьевич, как оцените сегодняшнюю игру против «Ворсклы»?

– Как всегда, непростая и тяжелая игра, потому что в «Ворскле» сменился главный тренер. Не так много было матчей, которые нам нужно было проанализировать – только поединок с «Левым Берегом». Но мы уже увидели, что «Ворскла» начала играть совсем по-другому. Мы понимали, какие могут быть проблемы, какие сильные стороны у соперника. Не все нам удавалось в этом матче, не все выходило из того, что мы планировали, но это заслуга «Ворсклы». Я очень благодарен ребятам за то, что они раскрыли такую ​​насыщенную оборону.

– Победа над «Ворсклой» стала десятой подряд в чемпионате. Как вы воспринимаете это достижение?

– Я очень рад, потому что это действительно историческая победа для нашего клуба. Десятая подряд победа – это большое достижение для нашей команды, для города, для всех болельщиков. Я доволен и игрой, и результатом.