  Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно историческая победа для нашего клуба»
Первая лига
Ворскла
18.10.2025 12:00 – FT 0 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
19 октября 2025, 11:21
554
1

Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно историческая победа для нашего клуба»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу над «Ворсклой»

19 октября 2025, 11:21
554
1 Comments
Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно историческая победа для нашего клуба»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

В поединке 12-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Ворсклу». Эта победа стала для команды десятой подряд в матчах чемпионата. Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал успех своих подопечных.

– Сергей Юрьевич, как оцените сегодняшнюю игру против «Ворсклы»?

– Как всегда, непростая и тяжелая игра, потому что в «Ворскле» сменился главный тренер. Не так много было матчей, которые нам нужно было проанализировать – только поединок с «Левым Берегом». Но мы уже увидели, что «Ворскла» начала играть совсем по-другому. Мы понимали, какие могут быть проблемы, какие сильные стороны у соперника. Не все нам удавалось в этом матче, не все выходило из того, что мы планировали, но это заслуга «Ворсклы». Я очень благодарен ребятам за то, что они раскрыли такую ​​насыщенную оборону.

– Победа над «Ворсклой» стала десятой подряд в чемпионате. Как вы воспринимаете это достижение?

– Я очень рад, потому что это действительно историческая победа для нашего клуба. Десятая подряд победа – это большое достижение для нашей команды, для города, для всех болельщиков. Я доволен и игрой, и результатом.

Вторая лига. 14-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ
Андрей АНИЩЕНКО: «Результат сейчас очень давит»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Ворскла Полтава Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
vasilichn
Черновцы - добро пожаловать в УПЛ!!!!
