Тренер женской сборной Украины: «Не могу рассчитывать на 11 футболисток»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко высказался перед товарищескими матчами против сборных Словакии и Румынии, которые станут частью подготовки к чемпионату мира 2027 года.

Планируется, что контрольные встречи пройдут 25 и 28 октября соответственно.

– 18 октября в Трнаве начнется недельный тренировочный сбор перед спаррингом со сборной Словакии, который состоится в городке Сенец, расположенном в 25 километрах от Братиславы. Правда, в полном составе мы соберёмся только в начале следующей недели, когда присоединятся легионерки. Через день после матча со словацкой командой мы отправимся в Бухарест, где сыграем с румынками.

– Что можете сказать об этих соперницах?

– Эти сборные прогрессируют: стараются контролировать мяч, играть активно и дают возможность соперницам делать то же самое. Опасны в переходной фазе. Поэтому будет интересно посмотреть на игру в равных условиях. Уверен, что эти встречи пойдут нам на пользу и будут ценны с точки зрения информативности.

– В опубликованном списке сборной Украины на октябрьские матчи отсутствует целая группа ведущих футболисток. Это сделано для того, чтобы посмотреть ближайший резерв?

– Нет, по разным причинам я не смогу рассчитывать сразу на 11 футболисток основного состава… Целая команда! Обидно, что буквально в последний момент в лазарете оказались еще и Елизавета Молодюк и Виктория Гирин.

– Если говорить о травмах, насколько они серьезные?

– У каждой своя история. В частности, Тамила Химич восстанавливается после реконструкции крестообразной связки колена. Пользуясь случаем, хочу пожелать девушкам как можно скорее вернуться в строй.

– Впервые вызваны в сборную защитницы Алина Савка («Ворскла») и Светлана Когут («Колос»). Почему выбор пал именно на них?

– Они заметны в своих клубах, стараются действовать нестандартно, всегда мотивированы и заслужили шанс проявить себя в национальной команде.

– Как у подопечных с игровой практикой?

– Грех жаловаться. Девушки уже провели достаточно календарных матчей в своих чемпионатах, а представительницы наших ведущих клубов успели поиграть и в еврокубках. Поэтому с игровым тонусом проблем быть не должно.

– Товарищескими матчами со Словакией и Румынией программа сборной Украины в этом году завершается?

– Нет, в конце ноября мы планируем провести ещё два контрольных поединка. Соперницы уточняются, но делаются усилия, чтобы это были именитые европейские сборные.