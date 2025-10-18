Тренер женской сборной Украины: «Не могу рассчитывать на 11 футболисток»
Владимир Пятенко прокомментировал предстоящий тренировочный сбор
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко высказался перед товарищескими матчами против сборных Словакии и Румынии, которые станут частью подготовки к чемпионату мира 2027 года.
Планируется, что контрольные встречи пройдут 25 и 28 октября соответственно.
– 18 октября в Трнаве начнется недельный тренировочный сбор перед спаррингом со сборной Словакии, который состоится в городке Сенец, расположенном в 25 километрах от Братиславы. Правда, в полном составе мы соберёмся только в начале следующей недели, когда присоединятся легионерки. Через день после матча со словацкой командой мы отправимся в Бухарест, где сыграем с румынками.
– Что можете сказать об этих соперницах?
– Эти сборные прогрессируют: стараются контролировать мяч, играть активно и дают возможность соперницам делать то же самое. Опасны в переходной фазе. Поэтому будет интересно посмотреть на игру в равных условиях. Уверен, что эти встречи пойдут нам на пользу и будут ценны с точки зрения информативности.
– В опубликованном списке сборной Украины на октябрьские матчи отсутствует целая группа ведущих футболисток. Это сделано для того, чтобы посмотреть ближайший резерв?
– Нет, по разным причинам я не смогу рассчитывать сразу на 11 футболисток основного состава… Целая команда! Обидно, что буквально в последний момент в лазарете оказались еще и Елизавета Молодюк и Виктория Гирин.
– Если говорить о травмах, насколько они серьезные?
– У каждой своя история. В частности, Тамила Химич восстанавливается после реконструкции крестообразной связки колена. Пользуясь случаем, хочу пожелать девушкам как можно скорее вернуться в строй.
– Впервые вызваны в сборную защитницы Алина Савка («Ворскла») и Светлана Когут («Колос»). Почему выбор пал именно на них?
– Они заметны в своих клубах, стараются действовать нестандартно, всегда мотивированы и заслужили шанс проявить себя в национальной команде.
– Как у подопечных с игровой практикой?
– Грех жаловаться. Девушки уже провели достаточно календарных матчей в своих чемпионатах, а представительницы наших ведущих клубов успели поиграть и в еврокубках. Поэтому с игровым тонусом проблем быть не должно.
– Товарищескими матчами со Словакией и Румынией программа сборной Украины в этом году завершается?
– Нет, в конце ноября мы планируем провести ещё два контрольных поединка. Соперницы уточняются, но делаются усилия, чтобы это были именитые европейские сборные.
