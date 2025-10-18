Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 23:35 |
712
1

Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского

Виктор выделил Рудакова и Чанова

18 октября 2025, 23:35 |
712
1 Comments
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко выбрал тройку лучших вратарей в истории Украины, поместив Александра Шовковского на третью позицию.

«Три лучших вратаря в истории Украины? Первый – Евгений Рудаков. Второй – Виктор Чанов. Третий – Александр Шовковский. Саня, наверное, побил рекорд по пребыванию в Динамо», – отметил Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

По теме:
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Капитан Динамо: Я не тренер. Они решают, кому играть, а кому нет»
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
Виктор Леоненко Евгений Рудаков Виктор Чанов Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Бокс | 18 октября 2025, 05:42 2
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все

Айк Ибеабучи настроен серьезно

Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18 октября 2025, 18:49 25
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей

Киевляне потеряли очки на последних минутах

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Рома – Интер – 0:1. Досадная неудача Довбика и Гасперини. Видеообзор
Футбол | 18.10.2025, 23:48
Рома – Интер – 0:1. Досадная неудача Довбика и Гасперини. Видеообзор
Рома – Интер – 0:1. Досадная неудача Довбика и Гасперини. Видеообзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Леоненко молодець, прямо в морду..
Я бачу, що недотренер Шовковський досидить в Динамо до зими, бо треба ж знайти йому заміну..
Ответить
-1
Популярные новости
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 81
Футбол
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем