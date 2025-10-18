Украина. Премьер лига18 октября 2025, 23:35 |
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Виктор выделил Рудакова и Чанова
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко выбрал тройку лучших вратарей в истории Украины, поместив Александра Шовковского на третью позицию.
«Три лучших вратаря в истории Украины? Первый – Евгений Рудаков. Второй – Виктор Чанов. Третий – Александр Шовковский. Саня, наверное, побил рекорд по пребыванию в Динамо», – отметил Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
Я бачу, що недотренер Шовковський досидить в Динамо до зими, бо треба ж знайти йому заміну..