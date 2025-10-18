Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко выбрал тройку лучших вратарей в истории Украины, поместив Александра Шовковского на третью позицию.

«Три лучших вратаря в истории Украины? Первый – Евгений Рудаков. Второй – Виктор Чанов. Третий – Александр Шовковский. Саня, наверное, побил рекорд по пребыванию в Динамо», – отметил Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.