Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере
Ждать еще очень долго
У наставника Манчестер Сити Жузепа Гвардиолы спросили, не собирается ли он взять паузу или вообще завершить карьеру по примеру экс-тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.
«Пауза в тренерской карьере? Возьму ее где-то в 2035 году, а пока я с вами. Не думаю о перерыве. Мне нравится проект Манчестер Сити, хотя за мое время работы здесь многое изменилось».
«Многие нас покинули, но я остаюсь тут. Посмотрим дальше, но я продолжаю работу», – сказал Гвардиола.
При этом контракт Гвардиолы с клубом истекает летом 2026 года.
