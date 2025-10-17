Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере
Англия
17 октября 2025, 20:29 | Обновлено 17 октября 2025, 20:43
Гвардиола сказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере

Ждать еще очень долго

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

У наставника Манчестер Сити Жузепа Гвардиолы спросили, не собирается ли он взять паузу или вообще завершить карьеру по примеру экс-тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

«Пауза в тренерской карьере? Возьму ее где-то в 2035 году, а пока я с вами. Не думаю о перерыве. Мне нравится проект Манчестер Сити, хотя за мое время работы здесь многое изменилось».

«Многие нас покинули, но я остаюсь тут. Посмотрим дальше, но я продолжаю работу», – сказал Гвардиола.

При этом контракт Гвардиолы с клубом истекает летом 2026 года.

Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник: BBC
