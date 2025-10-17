Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Функционер рассказал о ключевой проблеме сына Мирчи Луческу
Греция
17 октября 2025, 18:06 |
269
0

Функционер рассказал о ключевой проблеме сына Мирчи Луческу

Развана Луческу считают очень эмоциональным, особенно сразу после завершения матчей

17 октября 2025, 18:06 |
269
0
Функционер рассказал о ключевой проблеме сына Мирчи Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

Бывший вице-президент греческого клуба ПАОК Кириякос Кириякос, который покинул свой пост летом после 26 лет работы, рассказал о ключевом недостатке 56-летнего наставника команды из Салоник Развана Луческу, являющегося сыном экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

«Развану следует запретить пользоваться телефоном сразу после матчей. А еще ему следует запретить участвовать во флеш-интервью. В первые минуты после окончания игры Разван читает все, что появляется в его телефоне. Десятки людей шлют ему сообщения, многие к нему обращаются, но он по-настоящему не понимает, что происходит вокруг, и очень легко выходит из себя».

«Все эти сообщения, прочитанные сразу после игры, действуют на него, раздражают и провоцируют вспышки гнева. Он делает некоторые неправильные заявления, потому что на него влияет все, что ему говорят после игры, и реагирует импульсивно, говоря то, чего не следовало бы. Когда он успокаивается, он становится совершенно другим человеком», – рассказал Кириякос.

Отметим, что Разван Луческу работает главным тренером ПАОКа с лета 2021 года. Для румынского наставника это уже второй период работы коучем клуба после двух сезонов с 2017-го по 2019-й. За это время Разван дважды привел ПАОК к победе в греческой Суперлиге, а также дважды становился обладателем Кубка Греции.

По теме:
Иностранный клуб надеется на возвращение форварда сборной Украины
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя зарплата? Это просто унизительно»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я хотел видеть его в киевском Динамо»
Разван Луческу ПАОК чемпионат Греции по футболу Мирча Луческу
Алексей Сливченко Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17 октября 2025, 18:08 2
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Футбол | 17 октября 2025, 04:38 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 11
Теннис
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем