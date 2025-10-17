Функционер рассказал о ключевой проблеме сына Мирчи Луческу

Бывший вице-президент греческого клуба ПАОК Кириякос Кириякос, который покинул свой пост летом после 26 лет работы, рассказал о ключевом недостатке 56-летнего наставника команды из Салоник Развана Луческу, являющегося сыном экс-коуча «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

«Развану следует запретить пользоваться телефоном сразу после матчей. А еще ему следует запретить участвовать во флеш-интервью. В первые минуты после окончания игры Разван читает все, что появляется в его телефоне. Десятки людей шлют ему сообщения, многие к нему обращаются, но он по-настоящему не понимает, что происходит вокруг, и очень легко выходит из себя».

«Все эти сообщения, прочитанные сразу после игры, действуют на него, раздражают и провоцируют вспышки гнева. Он делает некоторые неправильные заявления, потому что на него влияет все, что ему говорят после игры, и реагирует импульсивно, говоря то, чего не следовало бы. Когда он успокаивается, он становится совершенно другим человеком», – рассказал Кириякос.

Отметим, что Разван Луческу работает главным тренером ПАОКа с лета 2021 года. Для румынского наставника это уже второй период работы коучем клуба после двух сезонов с 2017-го по 2019-й. За это время Разван дважды привел ПАОК к победе в греческой Суперлиге, а также дважды становился обладателем Кубка Греции.