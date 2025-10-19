Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла

Ggbet 2.18 – 3.72 – 3.47

18:00 Карпаты – Эпицентр

Ggbet 1.47 – 4.80 – 6.80

18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Ggbet 1.64 – 4.75 – 5.10

21:45 Милан – Фиорентина

Ggbet 1.59 – 4.35 – 6.44

22:00 Хетафе – Реал Мадрид

Ggbet 7.85 – 4.60 – 1.49

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

