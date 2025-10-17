Арне СЛОТ: «Этот матч – самый популярный во всем мире. Он особенный»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в восьмом туре Английской Премьер-лиги.

«Я с нетерпением жду каждый матч в АПЛ, но игр против «Манчестер Юнайтед», возможно, жду немного больше. Знаю, насколько особенным этот матч. Мы понимаем, что это, возможно, самый популярный матч по всему миру, поэтому прекрасно быть его частью. Мы должны показать наш максимум.

«Манчестер Юнайтед» начал сезон лучше, чем показывает турнирная таблица. Потому будет интересный матч, тем более на «Энфилде». Наши болельщики всегда поддерживали нас – задолго до моего прихода. Они понимают, что команда проиграла три матча подряд и нам нужно быть готовыми, но болельщики должны нам помочь, и они это сделают», – сказал Слот.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.