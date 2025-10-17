Капитан Ливерпуля: «Трансферы пока не стали усилением для нас»

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк оценил работу клуба на трансферном рынке, заявив, что новички пока не оправдывают ожиданий.

Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, столь важном для нас за последние несколько лет. Мы продали таких искусных игроков, как Диас, Нуньес, Кванса и Эллиотт.

Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду, чтобы быть конкурентными во всех турнирах. Такова наша цель», – сказал ван Дейк.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 7 сыгранных матчей.