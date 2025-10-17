Экс-вратарь Пруня назвал Клоппа худшим тренером в истории Ливерпуля

Бывший вратарь сборной Румынии Флорин Пруня раскритиковал примкнувшего к проекту Red Bull немецкого специалиста Юргена Клоппа.

По словам экс-футболиста, Клопп – самый худший тренер английского «Ливерпуля».

В эфире iAMsport Пруня разнес немецкого тренера, приписал ему несуществующее место работы и сравнил с аргентинским специалистом Диего Симеоне.

«Юрген Клопп больше не тренирует, потому что он больше не хочет этого делать», – начал ведущий Костин Штукан.

«Ну же, оставьте этого своего попугая», – посмеялся Пруня.

«Как вы можете такое говорить?» – удивился Штукан.

«Худший тренер в истории «Ливерпуля», – парировал экс-голкипер.

«Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес команде первый титул за 30 лет. Игроки были в восторге, они умирали за него на поле», – продолжил журналист.

«Но почему он ушел из «Ливерпуля»?» – не унимался бывший футболист.

«Потому что устал от напряженной работы», – сказал он.

«Он приехал в «РБ Зальцбург» (Клопп тренировал только «Майнц», «Боруссию Д» и «Ливерпуль» – Прим.ред.), чтобы потусоваться там и заработать немного денег. Я его терпеть не мог. Когда я видел, как он вытворяет весь этот цирк», – сказал Пруня.

Штукан назвал Клоппа величайшим тренером в истории футбола, на что оппонент ответил, что разве что своим ростом.

«Ростом, да, он был 190-195? Вы серьезно сравниваете Симеоне с Клоппом?» – не унимался Пруня.

Журналист ответил, что немец в своей карьере что-то выиграл в отличие от Диего Симеоне.

Клопп зимой 2025 года приостановил тренерскую карьеру и перешел на должность глобального директора по футболу в компании Red Bull. Специалист отвечает за стратегическое руководство футбольными клубами в данной системе. Клопп выиграл огромное количество наград в качестве тренера, многочисленными экспертами признается одним из лучших футбольных тренеров.