Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Ромы рассказал все, что думает о Довбике: «Говорят, что Артем...»
Италия
17 октября 2025, 13:52 |
718
0

Защитник Ромы рассказал все, что думает о Довбике: «Говорят, что Артем...»

Джанлука Манчини рассказал о своем отношении к форварду сборной Украины

17 октября 2025, 13:52 |
718
0
Защитник Ромы рассказал все, что думает о Довбике: «Говорят, что Артем...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 18 октября, состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в которой встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния защитник «волков» Джанлука Манчини рассказал о своем отношении к форварду сборной Украины Артему Довбику:

– Может ли Довбик решить самостоятельно исход матча?

– Возможно, мы всегда на это надеемся. Говорят, что Артем очень застенчив, но это не так, не судите по облику. Он сильный и крепкий парень, который всегда отдает все силы на футбольном поле, он настоящий.

Смотрите, если я вижу товарища по команде грустным или немного подавленным, я стараюсь его подбодрить. С Довбиком это произошло в противостоянии «Лечче» (29 марта «Рома» победила 1:0, а единственный гол забил украинец – прим), когда я сказал ему:

«Или ты получаешь желтую карточку за нарушение, или забиваешь гол». И случилось именно так, как я и предполагал: Артем забил решающий гол, после того, как он оттолкнул такой шкаф, как Баскиротто», – признался Манчини.

В нынешнем сезоне Довбик провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. После шести сыгранных туров «Рома» набрала 15 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

По теме:
Рома Рим – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч Серии A 2025/26
Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Джанлука Манчини Артем Довбик
Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 0
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 18
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Футбол | 17.10.2025, 14:00
Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16.10.2025, 21:01
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем