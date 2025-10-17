Защитник Ромы рассказал все, что думает о Довбике: «Говорят, что Артем...»

В субботу, 18 октября, состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в которой встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния защитник «волков» Джанлука Манчини рассказал о своем отношении к форварду сборной Украины Артему Довбику:

– Может ли Довбик решить самостоятельно исход матча?

– Возможно, мы всегда на это надеемся. Говорят, что Артем очень застенчив, но это не так, не судите по облику. Он сильный и крепкий парень, который всегда отдает все силы на футбольном поле, он настоящий.

Смотрите, если я вижу товарища по команде грустным или немного подавленным, я стараюсь его подбодрить. С Довбиком это произошло в противостоянии «Лечче» (29 марта «Рома» победила 1:0, а единственный гол забил украинец – прим), когда я сказал ему:

«Или ты получаешь желтую карточку за нарушение, или забиваешь гол». И случилось именно так, как я и предполагал: Артем забил решающий гол, после того, как он оттолкнул такой шкаф, как Баскиротто», – признался Манчини.

В нынешнем сезоне Довбик провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. После шести сыгранных туров «Рома» набрала 15 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.