В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана

Сборная Украины успешно провела второй поединок международной паузы в октябре – подопечные Сергея Реброва одолели Азербайджан со счетом 2:1.

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями. Итальянская пресса опубликовала материал, в котором оценила игру 28-летнего футболиста.

«Довбик играл на позиции центрального нападающего в расстановке 4-3-3 и получил свой первый шанс уже на 43-й секунде. Вместо того, чтобы развернуться для удара, он отдал пас на партнёра по команде.

Через несколько минут украинец смог принять мяч в штрафной, развернулся для удара левой ногой, но его попытка оказалась неудачной. Вскоре он получил мяч возле ворот соперника, сделал ложный разворот, а затем пробил, но диагональный удар прошёл рядом со штангой.

Ближе к концу первого тайма возникла ещё одна отличная возможность: Довбик получил мяч в штрафной, отдал на Волошина, который находился в гораздо лучшей позиции, но мяч отбил вратарь.

Центральный нападающий «джаллоросси» был очень активен и неплохо действовал спиной к воротам, но возле штрафной соперника Артему не хватало скорости и правильного выбора в некоторых эпизодах», – сообщили в Италии.