В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций

Вице-президент Самсунспора Вейсел Билен поделился ожиданиями от матча 2 тура общего этапа Лиги конференций, где его команда встретится с киевским Динамо.

«У нас была возможность поработать по всей команде, наши игроки вернулись из сборной. В субботу наша команда отправится в Кайсери. Как Самсунспор, мы стремимся набрать 3 очка. Однако если мы не можем победить, мы не должны проигрывать. Мы играем в каждом матче, чтобы заработать очки. Затем мы сыграем дома с Динамо.

Матч с Динамо приобретет особое значение после нашей победы в Варшаве, и эта победа станет нашей кульминацией. Если мы обыграем Динамо дома, то, похоже, легко выйдем из группового этапа», – сказал функционер.

Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.