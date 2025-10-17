Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Лига конференций
17 октября 2025, 13:31 |
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций

Вице-президент Самсунспора считает матч против Динамо очень важным

В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine.

Вице-президент Самсунспора Вейсел Билен поделился ожиданиями от матча 2 тура общего этапа Лиги конференций, где его команда встретится с киевским Динамо.

«У нас была возможность поработать по всей команде, наши игроки вернулись из сборной. В субботу наша команда отправится в Кайсери. Как Самсунспор, мы стремимся набрать 3 очка. Однако если мы не можем победить, мы не должны проигрывать. Мы играем в каждом матче, чтобы заработать очки. Затем мы сыграем дома с Динамо.

Матч с Динамо приобретет особое значение после нашей победы в Варшаве, и эта победа станет нашей кульминацией. Если мы обыграем Динамо дома, то, похоже, легко выйдем из группового этапа», – сказал функционер.

Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Самсунспор Лига конференций Динамо Киев
Dynamic
Динамівців не залякати якимось там турецьким ноунеймам. Переможемо 💯💯
Динамо вперед🤍💙👍👍
V4102as
Overland
Bravo Khar'kovu
Alexander Киев
