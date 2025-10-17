Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперник Динамо в Лиге конференций планирует победить киевский клуб
Лига конференций
17 октября 2025, 10:49 |
393
1

Соперник Динамо в Лиге конференций планирует победить киевский клуб

Полузащитник «Самсунспора» Карло Хольсе оценил перспективы турецкой команды в еврокубках

17 октября 2025, 10:49 |
393
1 Comments
Соперник Динамо в Лиге конференций планирует победить киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine.

23 октября состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атакующий полузащитник турецкой команды Карло Хольсе рассказал, что его команда серьезно настроена на будущий поединок и рассчитывает набрать три балла на домашнем стадионе:

«Крайне важна стабильность команды. Сейчас меня окружают почти все игроки, которые были в команде два года назад, когда я только пришел сюда. Это позволило нам добиться хорошего взаимопонимания на поле. Думаю, в этом секрет нашего успеха.

Если говорить о еврокубках, то наша цель – выход в плей-офф Лиги конференций. Мы всегда должны ставить перед собой конкретные цели. Однако лучший способ – двигаться шаг за шагом. Поэтому мы планируем сначала победить киевское «Динамо» в ближайшем матче», – уверен в своих силах Хольсе.

В первом туре подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» (1:0).

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я вернулся в Динамо и попрощался со сборной Украины»
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски
Лига конференций Самсунспор Динамо Киев
Николай Титюк Источник: Haber Turk
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17.10.2025, 11:07
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Футбол | 17.10.2025, 07:40
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Скорее всего так и будет.
Ответить
0
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 166
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем