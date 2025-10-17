Соперник Динамо в Лиге конференций планирует победить киевский клуб

23 октября состоится матч второго тура Лиги конференций, в котором встретятся турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атакующий полузащитник турецкой команды Карло Хольсе рассказал, что его команда серьезно настроена на будущий поединок и рассчитывает набрать три балла на домашнем стадионе:

«Крайне важна стабильность команды. Сейчас меня окружают почти все игроки, которые были в команде два года назад, когда я только пришел сюда. Это позволило нам добиться хорошего взаимопонимания на поле. Думаю, в этом секрет нашего успеха.

Если говорить о еврокубках, то наша цель – выход в плей-офф Лиги конференций. Мы всегда должны ставить перед собой конкретные цели. Однако лучший способ – двигаться шаг за шагом. Поэтому мы планируем сначала победить киевское «Динамо» в ближайшем матче», – уверен в своих силах Хольсе.

В первом туре подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. «Самсунспор» на выезде одолел польскую «Легию» (1:0).