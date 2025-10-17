Другие новости17 октября 2025, 12:10 |
141
0
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира Six Kings Slam
17 октября 2025, 12:10 |
141
0
18 октября состоится финальный матч выставочного турнира Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В решающем поединке трофей и чек на 6 миллионов долларов разыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
На уровне Тура Алькарас и Синнер пересекались 15 раз – счет 10:5 в пользу испанца.
В полуфинале Карлос справился с Тейлором Фритцем, а Янник одолел Новака Джоковича.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 09:06 8
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Футбол | 17 октября 2025, 08:46 9
Рассказываем об успехах звездных нападающих в этом сезоне
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Теннис | 16.10.2025, 23:01
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 15:18 53
15.10.2025, 16:09 11
16.10.2025, 01:57 2
16.10.2025, 20:05 1
16.10.2025, 06:05 1
15.10.2025, 09:13 3
15.10.2025, 12:53
16.10.2025, 04:32