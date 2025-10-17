Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 октября 2025, 12:10
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира Six Kings Slam

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

18 октября состоится финальный матч выставочного турнира Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В решающем поединке трофей и чек на 6 миллионов долларов разыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

На уровне Тура Алькарас и Синнер пересекались 15 раз – счет 10:5 в пользу испанца.

В полуфинале Карлос справился с Тейлором Фритцем, а Янник одолел Новака Джоковича.

