Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября состоится финальный матч выставочного турнира Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В решающем поединке трофей и чек на 6 миллионов долларов разыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

На уровне Тура Алькарас и Синнер пересекались 15 раз – счет 10:5 в пользу испанца.

В полуфинале Карлос справился с Тейлором Фритцем, а Янник одолел Новака Джоковича.