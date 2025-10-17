Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк, поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в период с 17 по 19 октября.

Чемпионат Англии

8 тур

18.10.2025

«Ноттингем Форест» - «Челси»

Возможно, последний матч для недавно назначенного наставника «лесников» Ангелоса Постекоглу. Под руководством бывшего тренера «Тоттенхэма» команда нашего Александра Зинченко выступает из рук вон плохо. Ангелос завалил старт для «красно-белых»: под его началом главная сенсация минувшего сезона ни разу не смогла победить в семи поединках. Это первый за сто лет такой неудачник во главе «НФ». Как следствие – место на дне турнирной таблицы. И очень упорные слухи о том, что в случае, если «НФ» уступит «Челси», то Постекоглу отправится следом за Нуну Санту, а новым тренером «Форест» станет известный по меркам АПЛ специалист Шон Дайч, проживающий, как раз, в Ноттингеме.

Противостоять кризисным «лесникам» тоже будут в определенной мере кризисные оппоненты. Несмотря на щедрые вложения, и в целом, и в последнее по счету трансферное окно, «аристократы» блекло начали сезон. Ситуацию немного поправила победа над действующим чемпионом в минувшем туре. Однако «пенсионеры» все равно не смогли подняться выше седьмого места. К тому же, в игре против «Ливерпуля» лондонская команда потеряла своего наставника: Энцо Мареска был удален из технической зоны и пропустит игру против «НФ». Действиями «синих» будет руководить его ассистент Кабальеро.

Этот матч может получиться как очень зрелищным, так и очень закрытым. Учитывая дамоклов меч, который висит над Постекоглу, напрашивается вывод, что «Форест» в этом матче не проиграет. Но мы ведь не знаем, будут ли биться за этого тренера его подопечные. Тем не менее, я все-таки склонен считать, что в этой игре будет ничья. При «обе забьют».

19.10.2025

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Если Постекоглу у букмекеров – номер один на увольнение в текущем сезоне, то наставник «МЮ» Рубен Аморим – номер два. И поди скажи, что букмекеры не правы. Португальский специалист имел достаточно времени, чтобы «набить руку» в минувшем сезоне, и в новом сезоне продемонстрировать, что «МЮ» - не столько спящий, сколько гигант. Однако пока что легендарный клуб – лишь в середине турнирной таблицы, с отрицательной разницей забитых и пропущенных. И Аморим, судя по результатам его команды, набил шишки себе на лбу, а не руку. Несмотря на серьезные вливания в атакующих игроков в последнее по счету трансферное окно, атака у «красных дьяволов» не впечатляет. На уровне 16-го на данный момент «Брентфорда» нашего Егора Ярмолюка. А о защите – и вовсе лучше умолчать. А тут еще слухи о продаже клуба очередным шейхам…

«Ливер», в отличие от своего соперника, отлично начал сезон. Ну, было бы странно, если бы было наоборот – вот примерно так я говорил после пяти стартовых туров. Почти полмиллиарда потратили на новичков – должны рвать и метать. Однако в двух крайних матчах – два поражения. Очень дорогостоящие Исак, Вирц и Керкез откровенно не впечатляют. Салах не двужильный. Как и ван Дейк, а магия Слота якобы закончилась…

В общем, данный матч двух самых титулованных английских команд хотелось бы увидеть тогда, когда они находились бы в идеальной форме. Но, увы, имеем то, что имеем. Несмотря на обоюдный кризис, кризис «Ливера» видится не настолько глубоким, как его оппонента. Плюс ко всему – домашние стены. Посему предположу, что хозяева выиграют.

Чемпионат Германии

7 тур

18.10.2025

«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)

Главный матч тура, а может и всего первого круга Бундеслиги. Если кто-то в нынешнем сезоне и может остановить «Баварию», так это, как раз, главный в последние десятилетия конкурент «рекордмайстера» на внутренней арене. И если нынешние подопечные Нико Ковача, кстати бывшего наставника «Звезды Юга», не остановят «Баварию» сейчас, то потом они ее вряд ли вообще остановят.

Интересно, что волею календаря и в минувшем туре для «шмелей» был момент истины – «матч за шесть очков», как я его обозначил – против «Лейпцига». Но команды расписали ничью, в то время как «Бавария» на выезде прихлопнула совсем непростой «Айнтрахт».

И вот теперь расстояние между первой «Баварией» и второй «Боруссией» - четыре очка. И «Бавария» на данный момент забила более чем в два раза больше мячей, чем «Дортмунд» – 25-ть против 12-ти. Плюс – потрясающая форма Кейна. Еще один плюс – родная для чемпиона арена. «Черно-желтые» могут похвастаться отличной защитой – пропустили пока что лишь четыре мяча. Но «Бавария» пропустила на один меньше.

В общем, все указывает на очередную викторию немецкого гегемона. Но, если честно, уж очень хочется ошибиться. Дальнейшей интриги ради.

Чемпионат Испании

9 тур

18.10.2025

«Вильярреал» - «Бетис»

Эти два соперника в нынешнем сезоне – как близнецы-братья: идут на расстоянии одной строчки в таблице (третье и четвертое место), на расстоянии одного очка (16 против 15), да и разница забитых – пропущенных практически одинаковая. Очень сложный матч для прогноза. Но и интересным он обещает быть. В минувшем туре «субмарина» уступила на выезде «Реалу», а «Бетис» в гостях одолел «Эспаньол». Как по мне, решающим фактором в этом поединке станет домашняя арена «Вильярреала». Стало быть, ставлю на хозяев.

«Барселона» - «Жирона»

В Барселоне уже недовольны Фликом. А недовольны потому, что его безотказная схема, как казалось в прошлом сезоне, в сезоне нынешнем начала пробуксовывать. Действующий чемпион был дважды подряд бит. В Лиге чемпионов и Примере. Причем в Ла Лиге «браугранас» потерпели разгромное поражение от отнюдь не блестящей пока «Севильи», позволяющей себе комплектоваться преимущественно свободными агентами.

А еще барселонскую ситуацию отягощают травмы сразу нескольких ведущих игроков.

При таком раскладе каталонское дерби не кажется уж слишком предсказуемым, хотя действующий чемпион остается, несомненно, фаворитом пары. О том недавнем сезоне, в котором ведомая Артемом Довбыком «Жирона» дважды обыгрывала «Барсу», сейчас можно не вспоминать. Слишком много воды утекло. Слишком потускнела в тех пор «Жирона». Но, тем не менее, в самой украинской команде Испании теперь есть достойный сменщик Довбыка – Владислав Ванат. Да и «Барса» сейчас, как утверждают многие, слишком предсказуемая.

В общем, забьют обе, но победит, на мой взгляд, все-таки «больше, чем клуб».

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Италии

7 тур

18.10.2025

«Рома» - «Ювентус»

А вот и первое серьезнейшее испытание для «Ромы» каденции Гасперини. Доселе коллектив бывшего тренера «Аталанты» хорошо, можно сказать очень хорошо справлялся с давлением: делит лидерство с «Наполи». «Юве» - пока пятый, но между соперниками всего три очка разницы. И туринцы, в отличие от римлян, уже имели в нынешнем сезоне поединки против топовых соперников. И не проигрывали покамест.

Что же касается команды Артема Довбыка, то ее, как и нашего форварда, в нынешнем сезоне очень сложно назвать зрелищной. Да ее вообще очень сложно хоть как-то охарактеризовать. После шести туров – лишь семь забитых (у 13-го «Лацио» - на три больше) и лишь два пропущенных (лидеры по этому показателю). Типическое каттеначио. Зрелище не для слабонервных. И «Юве» нынешний – почти с той же оперы.

Совсем не удивлюсь, если скатают в нулевую ничью. Максимум – кто-то выиграет 1:0. Серия А, что с нее взять…

Чемпионат Франции

8 тур

17.10.2025

«ПСЖ» - «Страсбур»

Занявший относительно невысокое место в минувшем сезоне (седьмое), в нынешнем сезоне «Страсбур» - настоящая гроза авторитетов. И третья на данный момент команда лиги. От лидера – все того же «ПСЖ», «трехцветные» отстают лишь на одно очко. Но пока что на один мяч сумели забить больше. К слову, в нынешнем сезоне команда Луиса Энрике пока что не отличается сверхрезультативностью. К примеру, в минувшем туре действующий обладатель Кубка чемпионов сыграл вничью с «Лиллем». В грядущем туре коллеги Ильи Забарного вряд ли будут столь расточительны, но, мне кажется, вряд ли «Сен-Жермен» удержит свои ворота «сухими».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.