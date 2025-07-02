Лицензированный букмекер betking стал премиум-партнером ФК Александрия

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, стал премиум-партнером футбольного клуба «Александрия» — серебряного призера чемпионата Украины. Это новый этап сотрудничества между одним из самых динамичных брендов в сфере развлечений и амбициозной футбольной командой, которая достойно представляет город Александрия в украинской Премьер-лиге.

Соглашение, подписанное 1 июля 2025 года, предусматривает всестороннюю поддержку футбольного клуба в новом сезоне: от реализации совместных маркетинговых и социальных проектов до глубокой интеграции бренда betking в спортивное, цифровое и фан-пространство команды.

«Мы верим в силу спорта, его способность объединять, вдохновлять и дарить настоящие эмоции. Убеждены: большие проекты требуют большой ответственности. Сотрудничество с ФК «Александрия» — это наш вклад в развитие украинского футбола и поддержка команды с характером и преданными болельщиками», - подчеркнул Павел Журило, директор betking.

В новом сезоне логотип betking будет представлен на игровой экипировке футболистов, в клубных информационных кампаниях, на домашнем стадионе и в цифровых каналах команды.

«Мы рады приветствовать betking в большой футбольной семье ФК «Александрия». Для нас это не просто партнерство — это стратегический союз с компанией, которая разделяет наши ценности и видение развития украинского футбола. Это объединение позволяет уверенно смотреть в будущее, достигать амбициозных целей, укреплять связь с болельщиками и реализовывать важные инициативы — как на поле, так и вне его. Гордимся быть первым украинским футбольным клубом, который подписал договор о партнерстве с betking. Мы благодарны за доверие и убеждены, что впереди нас ждет много ярких побед», — отметил Дмитрий Китаев, исполнительный директор ФК «Александрия».

betking — лицензированный букмекер (решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024, получатель ООО «Слотс Ю.Эй.»), который системно поддерживает развитие спорта в Украине. Сотрудничество betking и ФК «Александрия» — еще один пример того, как бизнес может вдохновлять через спорт. Оно демонстрирует, что объединение усилий может создавать возможности для клубов, болельщиков и будущих поколений спортсменов.

Справка о компании

betking – лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры. betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

ООО "Слотс Ю.Эй: Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 (Решение КРАИЛ №150 от 12.04.2021), Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024).

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