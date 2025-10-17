Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Журналисты подсчитали, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
Другие новости
17 октября 2025, 10:19 | Обновлено 17 октября 2025, 10:20
Журналисты подсчитали, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере

На счету португальского форварда уже 948 забитых мячей

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Криштиану Роналду

Журналисты решили просчитать, когда португальский нападающий Криштиану Роналду сможет забить свой 1000-й гол в игровой карьере. Анализ базируется на темпе забитых форвардом голов как на клубном уровне, так и за сборную.

Согласно графику и анализу Sky Sports, учитывая, что Португалия готовится к участию в чемпионате мира в 2026 году, а контракт 40-летнего Роналду с «Аль-Насром» истекает через два года, 1000-й гол португальца придется на октябрь 2026 года.

На данном этапе в копилке звездного португальца 948 мячей. Два последних он забил в матче квалификации на первенство мира с венграми (2:2).

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
ФОТО. Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ
Криштиану Роналду бомбардиры
Оксана Баландина Источник: Sky Sports
