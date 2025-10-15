143 от Роналду. Как выглядит топ-10 бомбардиров в истории сборных?
А сколько у Гарри Кейна после вчерашнего дубля?
Криштиану Роналду забил 142-й и 143-й гол за сборную Португалии.
Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против сборной Венгрии, в котором португальцы упустили победу (2:2).
После забитых двух мячей в ворота венгров в активе Роналду стало 143 гола за сборную.
Португалец – рекордсмен по количеству голов за национальные сборные за всю историю и опережает ближайшего преследователя уже на 29 забитых мячей (Лионель Месси, 114 голов).
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 143 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 114 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даэи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 87 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 79 – Годфри Читала (Замбия)
- 79 – Неймар (Бразилия)
Также отметим, что Гарри Кейн забил уже 76 голов за национальную сборную Англии и очень близок к попаданию в топ-10 голеадоров в истории.
