  143 от Роналду. Как выглядит топ-10 бомбардиров в истории сборных?
15 октября 2025, 12:53
143 от Роналду. Как выглядит топ-10 бомбардиров в истории сборных?

А сколько у Гарри Кейна после вчерашнего дубля?

143 от Роналду. Как выглядит топ-10 бомбардиров в истории сборных?
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду забил 142-й и 143-й гол за сборную Португалии.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против сборной Венгрии, в котором португальцы упустили победу (2:2).

После забитых двух мячей в ворота венгров в активе Роналду стало 143 гола за сборную.

Португалец – рекордсмен по количеству голов за национальные сборные за всю историю и опережает ближайшего преследователя уже на 29 забитых мячей (Лионель Месси, 114 голов).

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 143 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 114 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даэи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 87 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 79 – Годфри Читала (Замбия)
  • 79 – Неймар (Бразилия)

Также отметим, что Гарри Кейн забил уже 76 голов за национальную сборную Англии и очень близок к попаданию в топ-10 голеадоров в истории.

Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026
В Никарагуа выразили протест ФИФА из-за действий полиции Коста-Рики
Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией
