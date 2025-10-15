143 от Роналду. Как выглядит топ-10 бомбардиров в истории сборных?

Криштиану Роналду забил 142-й и 143-й гол за сборную Португалии.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против сборной Венгрии, в котором португальцы упустили победу (2:2).

После забитых двух мячей в ворота венгров в активе Роналду стало 143 гола за сборную.

Португалец – рекордсмен по количеству голов за национальные сборные за всю историю и опережает ближайшего преследователя уже на 29 забитых мячей (Лионель Месси, 114 голов).

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

Также отметим, что Гарри Кейн забил уже 76 голов за национальную сборную Англии и очень близок к попаданию в топ-10 голеадоров в истории.

Maiores artilheiros por seleções em atividade: [143] - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 224 jogos 114 - Messi 🇦🇷 194 jogos 95 - Sunil Chhetri 🇮🇳 155 jogos 89 - Lukaku 🇧🇪124 jogos 87 - Lewandowski 🇵🇱 161 jogos 85 - Ali Mabkhout 🇦🇪 116 jogos 79 - Neymar 🇧🇷 128 jogos [76] - Harry Kane 🏴󠁧… pic.twitter.com/2nYXIZahxr

Maiores artilheiros por seleções nacionais na história:

[143] - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 224j

114 - Messi 🇦🇷 194j

109 - Ali Daei 🇮🇷 149j

95 - Sunil Chhetri 🇮🇳 154j

89 - Mokhtar Dahari 🇲🇾 142j

89 - Lukaku 🇧🇪124j

87 - Lewandowski 🇵🇱 161j

85 - Ali Mabkhout 🇦🇪 116j

84 - Ferenc Puskas 🇭🇺… pic.twitter.com/1j6lyaCD8p