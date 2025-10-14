Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 22:54 |
Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии

Произошло это в матче против сборной Латвии

Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии.

Произошло это в выездном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Латвии.

Звездный английский нападающий сделал дубль уже в первом тайме, установив тем самым новое достижение сборной Англии.

Гарри Кейн теперь имеет в активе 13 матчей за сборную с 2+ голами. Предыдущим рекордсменом был Нет Лофтхаус (12).

Также Гарри продолжил свою голевую серию за клуб и сборную, которая составляет уже 8 матчей.

Голевая серия Гарри Кейна

  • Латвия – 2 гола
  • Айнтрахт – гол
  • Пафос – 2 гола
  • Вердер – 2 гола
  • Хоффенхайм – 3 гола
  • Челси – 2 гола
  • Гамбург – 2 гола и ассист
  • Сербия – гол

В общей сложности за сборную Англии Гарри Кейн забил уже 76 голов.

Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Латвии по футболу сборная Англии по футболу Гарри Кейн статистика
