Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии
Произошло это в матче против сборной Латвии
Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии.
Произошло это в выездном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Латвии.
Звездный английский нападающий сделал дубль уже в первом тайме, установив тем самым новое достижение сборной Англии.
Гарри Кейн теперь имеет в активе 13 матчей за сборную с 2+ голами. Предыдущим рекордсменом был Нет Лофтхаус (12).
Также Гарри продолжил свою голевую серию за клуб и сборную, которая составляет уже 8 матчей.
Голевая серия Гарри Кейна
- Латвия – 2 гола
- Айнтрахт – гол
- Пафос – 2 гола
- Вердер – 2 гола
- Хоффенхайм – 3 гола
- Челси – 2 гола
- Гамбург – 2 гола и ассист
- Сербия – гол
В общей сложности за сборную Англии Гарри Кейн забил уже 76 голов.
A quickfire double from Harry Kane put England in complete control against Latvia ️⚽️ ️⚽️— BBC Sport (@BBCSport) October 14, 2025
What a record Kane has for the Three Lions! 🦁#LATENG #BBCFootball pic.twitter.com/FSLpqiAwvs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы