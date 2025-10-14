Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии.

Произошло это в выездном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Латвии.

Звездный английский нападающий сделал дубль уже в первом тайме, установив тем самым новое достижение сборной Англии.

Гарри Кейн теперь имеет в активе 13 матчей за сборную с 2+ голами. Предыдущим рекордсменом был Нет Лофтхаус (12).

Также Гарри продолжил свою голевую серию за клуб и сборную, которая составляет уже 8 матчей.

Голевая серия Гарри Кейна

Латвия – 2 гола

Айнтрахт – гол

Пафос – 2 гола

Вердер – 2 гола

Хоффенхайм – 3 гола

Челси – 2 гола

Гамбург – 2 гола и ассист

Сербия – гол

В общей сложности за сборную Англии Гарри Кейн забил уже 76 голов.