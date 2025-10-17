Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 октября 2025, 08:23 | Обновлено 17 октября 2025, 08:25
Надежда Киченок не сумела выйти в финал турнира WTA 250 в Осаке

Украинка и Макото Ниномия уступили Кристине Младенович и Тейлор Таунсенд

17 октября 2025, 08:23 | Обновлено 17 октября 2025, 08:25
Надежда Киченок не сумела выйти в финал турнира WTA 250 в Осаке
Instagram. Надежда Киченок

17 октября украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке (Япония).

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играли против второго сеяного тандема Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США).

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Ниномия проиграли в двух сетах – 5:7, 4:6. Игра длилась 1 час 23 минуты.

Победительницы противостояния в финале поборются со Сторм Хантер (Австралия) и Дезире Кравчик (США).

WTA 250. Осака (Япония). Парный разряд. Полуфинал

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 4:6

Надежда Киченок WTA Осака Кристина Младенович Макото Ниномия Тейлор Таунсенд
