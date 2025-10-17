Лапорта запланировал грандиозное мероприятие в честь Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта запланировал грандиозное мероприятие в честь бывшей звезды каталонского клуба Лионеля Месси.

По данным The Touchline, футбольный функционер планирует провести это крупное мероприятие летом 2026, когда представится возможность собрать полный стадион «Камп Ноу» – 104 тысячи зрителей.

Аргентинский нападающий Месси на данный момент выступает за «Интер Майами». Он защищал сине-гранатовые цвета с 2004 по 2021 год.

Источник утверждает, что в случае проведения мероприятия, это будет величайшей данью уважения в истории спорта.

Ранее сообщалось, что 38-летний аргентинец не прочь вернуться в «Барселону», но при одном условии: когда там не будет Лапорты. Месси держит обиду на Лапорту из-за скандального трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.

В 2025 году звездный форвард сыграл за «Майами» в 27 матчах, в его активе 26 голов и 16 результативных передач.