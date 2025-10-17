Лапорта запланировал грандиозное мероприятие в честь Месси
Футбольный функционер хочет провести его будущим летом
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта запланировал грандиозное мероприятие в честь бывшей звезды каталонского клуба Лионеля Месси.
По данным The Touchline, футбольный функционер планирует провести это крупное мероприятие летом 2026, когда представится возможность собрать полный стадион «Камп Ноу» – 104 тысячи зрителей.
Аргентинский нападающий Месси на данный момент выступает за «Интер Майами». Он защищал сине-гранатовые цвета с 2004 по 2021 год.
Источник утверждает, что в случае проведения мероприятия, это будет величайшей данью уважения в истории спорта.
Ранее сообщалось, что 38-летний аргентинец не прочь вернуться в «Барселону», но при одном условии: когда там не будет Лапорты. Месси держит обиду на Лапорту из-за скандального трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.
В 2025 году звездный форвард сыграл за «Майами» в 27 матчах, в его активе 26 голов и 16 результативных передач.
🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: Joan Laporta is working on a MAJOR honoring tribute for Lionel Messi at the new Camp Nou.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025
The plan is for it to take place in the late summer of 2026 when the stadium has full capacity (104.000).
It would be the greatest tribute in sports history! ✨ pic.twitter.com/OE7UFOuG5b
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению
Алла Белинская и Диана Карнафель получили памятные призы