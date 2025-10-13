Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 октября 2025, 23:48 | Обновлено 14 октября 2025, 00:10
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

13 октября 2025, 23:48 | Обновлено 14 октября 2025, 00:10
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готов рассмотреть возвращение в «Барселону».

Однако, по информации испанского портала El Gol Digital, аргентинец до сих пор обижен на президента клуба Жоана Лапорту из-за его скандального ухода в «ПСЖ» в 2021 году.

«Я вернусь в Барселону, когда там не будет Лапорты», – именно так процитировало Месси близкое окружение игрока.

Месси может вернуться в «Барселону» в качестве игрока или на одну из руководящих должностей.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение об игре за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

Интер Майами Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу ПСЖ Жоан Лапорта Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Phoenyx86
Ліонель МЕССІ: «Я повернувся до Барселони, коли там не буде цієї людини»
Як завжди Дмитро Олійник.
Джерело El Gol Digital
Навіть гугл перекладач краще перекладає! - Лео Мессі: «Я повернуся до «Барси», коли він піде».
