Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
У аргентинца испорчены отношения с Лапортой
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готов рассмотреть возвращение в «Барселону».
Однако, по информации испанского портала El Gol Digital, аргентинец до сих пор обижен на президента клуба Жоана Лапорту из-за его скандального ухода в «ПСЖ» в 2021 году.
«Я вернусь в Барселону, когда там не будет Лапорты», – именно так процитировало Месси близкое окружение игрока.
Месси может вернуться в «Барселону» в качестве игрока или на одну из руководящих должностей.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение об игре за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
Джерело El Gol Digital
