Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом

Новая прическа Криштиану Роналду снова в центре внимания фанатов

ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
Instagram. Криштиану Роналду

Португальская звезда Криштиану Роналду вновь привлек внимание публики – на этот раз не голами, а новым образом.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии показал новую стильную стрижку, которую уже активно обсуждают в соцсетях.

Фото обновленного Роналду быстро разлетелись по сети, собрав тысячи комментариев и лайков. Болельщики отмечают, что даже в 40 лет футболист продолжает экспериментировать со стилем и выглядит безупречно.

Один из фанатов в шутку написал: «На этом этапе его парикмахер заслуживает «Золотой мяч» хотя бы за стабильность. У него одна и та же стрижка с тех пор, как я его знаю».

Для многих это еще одно подтверждение того, что Роналду остается не только иконой футбола, но и настоящим трендсеттером в мире спорта.

Serhii P.
Що там шокуючого?
ivankondrat96
Роналду з новою зачіскою. навіть не впізнати. Зовсім інша людина)
