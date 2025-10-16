ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
Новая прическа Криштиану Роналду снова в центре внимания фанатов
Португальская звезда Криштиану Роналду вновь привлек внимание публики – на этот раз не голами, а новым образом.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии показал новую стильную стрижку, которую уже активно обсуждают в соцсетях.
Фото обновленного Роналду быстро разлетелись по сети, собрав тысячи комментариев и лайков. Болельщики отмечают, что даже в 40 лет футболист продолжает экспериментировать со стилем и выглядит безупречно.
Один из фанатов в шутку написал: «На этом этапе его парикмахер заслуживает «Золотой мяч» хотя бы за стабильность. У него одна и та же стрижка с тех пор, как я его знаю».
Для многих это еще одно подтверждение того, что Роналду остается не только иконой футбола, но и настоящим трендсеттером в мире спорта.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo got himself a brand new haircut! ✨ pic.twitter.com/0Tc8jJEZ19— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025
