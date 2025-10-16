Капитан Кривбаса: «Очень круто, что мы участвуем в таких мероприятиях»

Полузащитник и капитан «Кривбасса» Максим Задерака поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 9-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Какое настроение сейчас в команде?

– Готовились в штатном режиме, настроение отличное. Уже успели соскучиться по чемпионату, поэтому рады снова вернуться к игре.

– Что можешь сказать о стиле игры нашего следующего соперника – «Руха»?

– На этой неделе детально разобрали их игру. Они играют в агрессивный, динамичный футбол. Ожидаем борьбы и сложного поединка, поэтому настраиваемся соответствующим образом.

– Недавно наш клуб принял участие в Генеральной ассамблее European Football Clubs в Риме. Видишь ли, ты в участии в таких мероприятиях платформу для влияния на будущее украинского футбола в европейском контексте?

– Конечно, это очень круто, что мы участвуем в таких событиях. Это отличная возможность получить опыт от топовых команд из ведущих европейских лиг. Уверен, что эти знания пригодятся нам в будущем. Для нашего клуба чрезвычайно важно перенимать опыт у европейских грандов и постоянно развиваться.

Отметим, что после 8 туров УПЛ «Кривбасс» занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.