Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
WTA
16 октября 2025, 18:27 |
73
0

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо

16 октября 2025, 18:27 |
73
0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка уступила представительнице Казахстана в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 за 2 часа и 48 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во второй партии Даяна спасла два матчбола на тай-брейке. За матч Ястремская совершила 15 двойных ошибок.

Рыбакина в четвертьфинале Нинбо поборется против Айлы Томлянович.

🏆 WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

Видеообзор матча

По теме:
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Даяна Ястремская Елена Рыбакина WTA Нинбо теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 48
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16 октября 2025, 04:02 2
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»

Известный в прошлом тренер о сборной Италии

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16.10.2025, 10:43
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Теннис | 16.10.2025, 16:33
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем