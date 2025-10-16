Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинка уступила представительнице Казахстана в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 за 2 часа и 48 минут.

Во второй партии Даяна спасла два матчбола на тай-брейке. За матч Ястремская совершила 15 двойных ошибок.

Рыбакина в четвертьфинале Нинбо поборется против Айлы Томлянович.

🏆 WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

Видеообзор матча