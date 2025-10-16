Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 17:51 |
225
0

Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ

12-й тур УПЛ растянется на 3 дня

16 октября 2025, 17:51 |
225
0
Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
ФК Кудровка

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура.

Игры пройдут с 7 по 9 ноября.

«Динамо» и ЛНЗ сыграют 9 ноября в 15:30, а «Карпаты» и «Кривбасс» проведут свой матч днем ранее – в 18:00.

Расписание 12-го тура УПЛ

7 ноября (пятница)

Эпицентр – Оболонь 15:30

Кудровка – Колос 18:00

8 ноября (суббота)

Металлист 1925 – Заря 13:00

Верес – Рух 15:30

Карпаты – Кривбасс 18:00

9 ноября (воскресенье)

Александрия – Полесье 13:00

Динамо – ЛНЗ 15:30

Шахтер – Полтава 18:00

По теме:
Украинский клуб рискует не сыграть в чемпионате из-за финансовых проблем
Экс-лидера атак Шахтера предложили топ-клубам Мексики
Полузащитник Оболони: «Каждый день чувствую, как приближаюсь к возвращению»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расписание Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Кудровка Колос Ковалевка Металлист 1925 Верес Ровно Рух Львов Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Александрия Полесье Житомир Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полтава Металлист 1925 - Заря Заря Луганск Верес - Рух Карпаты - Кривбасс Динамо - ЛНЗ Александрия - Полесье
Иван Чирко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16 октября 2025, 16:59 64
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram

Игрок извинился за свой поступок

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16.10.2025, 10:43
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет
Футбол | 16.10.2025, 18:10
Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет
Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 212
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем