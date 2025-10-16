Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура.

Игры пройдут с 7 по 9 ноября.

«Динамо» и ЛНЗ сыграют 9 ноября в 15:30, а «Карпаты» и «Кривбасс» проведут свой матч днем ранее – в 18:00.

Расписание 12-го тура УПЛ

7 ноября (пятница)

Эпицентр – Оболонь 15:30

Кудровка – Колос 18:00

8 ноября (суббота)

Металлист 1925 – Заря 13:00

Верес – Рух 15:30

Карпаты – Кривбасс 18:00

9 ноября (воскресенье)

Александрия – Полесье 13:00

Динамо – ЛНЗ 15:30

Шахтер – Полтава 18:00