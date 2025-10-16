Украина. Премьер лига16 октября 2025, 17:51 |
225
0
Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
12-й тур УПЛ растянется на 3 дня
16 октября 2025, 17:51 |
225
0
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура.
Игры пройдут с 7 по 9 ноября.
«Динамо» и ЛНЗ сыграют 9 ноября в 15:30, а «Карпаты» и «Кривбасс» проведут свой матч днем ранее – в 18:00.
Расписание 12-го тура УПЛ
7 ноября (пятница)
Эпицентр – Оболонь 15:30
Кудровка – Колос 18:00
8 ноября (суббота)
Металлист 1925 – Заря 13:00
Верес – Рух 15:30
Карпаты – Кривбасс 18:00
9 ноября (воскресенье)
Александрия – Полесье 13:00
Динамо – ЛНЗ 15:30
Шахтер – Полтава 18:00
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 октября 2025, 16:59 64
Игрок извинился за свой поступок
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка
Футбол | 16.10.2025, 10:43
Футбол | 16.10.2025, 03:44
Футбол | 16.10.2025, 18:10
Комментарии 0
Популярные новости
15.10.2025, 05:22 10
15.10.2025, 07:29 212
14.10.2025, 20:43 3
15.10.2025, 08:52
Футбол
14.10.2025, 16:23 133
14.10.2025, 20:56 32
15.10.2025, 16:09 11