Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 17:29 | Обновлено 16 октября 2025, 17:30
Полузащитник Оболони: «Каждый день чувствую, как приближаюсь к возвращению»

Тарас Мороз возобновил индивидуальные тренировки

Полузащитник Оболони: «Каждый день чувствую, как приближаюсь к возвращению»
ФК Оболонь. Тарас Мороз

Полузащитник «Оболони» Тарас Мороз рассказал о восстановлении после травмы и оценил игру команды на старте сезона.

– Ты пропустил продолжительное время из-за травмы. Как пережил этот период и что помогало оставаться мотивированным?

– В первую очередь хочу поблагодарить руководство клуба за поддержку. Несмотря на травму, мне доверили остаться частью команды – я это очень ценю. Сейчас прохожу реабилитацию в Винниках. Отдельная благодарность семье Максима Грисьо и самому Максиму – они помогли мне адаптироваться в начале этого пути. Без их поддержки было бы гораздо сложнее.

– Ты уже вернулся к тренировкам. Какие эмоции от этого?

– Эмоции только положительные! Очень соскучился по тренировочному процессу, по команде, по атмосфере раздевалки. Сейчас работаю по индивидуальному графику, но с каждым днем чувствую, как приближаюсь к полноценному возвращению.

– В этом сезоне ты наблюдал матчи «Оболони» с трибун. Какое общее впечатление от команды?

– Впечатления положительные. Старт сезона был хорошим, команда показывала эмоциональные и качественные матчи. Впереди еще много трудных игр, поэтому все самое интересное – только начинается!

Ранее Василий Курко рассказал о подготовке «Оболони» к следующему матчу УПЛ против «Полтавы», который состоится в Кропивницком 17 октября в 15:30.

После 8 туров «Оболонь» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 10 набранных очков.

Иван Чирко Источник: ФК Оболонь
