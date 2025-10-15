Защитник футбольного клуба «Оболонь» Василий Курко рассказал о подготовке к гостевому поединку против «Полтавы».

30-летний игрок назвал мощной полтавскую команду, подчеркнув, что нужно будет сфокусироваться на игре.

«Игра будет очень важной для нас, ведь мы уже давно не побеждали в чемпионате. Хочется поехать и заработать три очка. «Полтава» – мощная, бойцовская команда, мы с ними уже играли товарищеский матч на сборах. Но главное – сосредоточиться на своей игре. Если покажем свой футбол, сможем достичь положительного результата», – передает клубная пресс-служба слова Курко.

После 8 матчей Украинской Премьер-лиги (УПЛ) «Оболонь» идет на 10-й строчке турнирной таблицы, команда набрала 10 очков. Матч «Полтава» – «Оболонь» состоится 17 октября, начало встречи запланировано на 14:30.

В шести играх наионального первенства нынешнего сезона Курко отметился одним забитым мячом.