Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Любенович возобновит тренерскую карьеру. Уже нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 11:14 |
Источник: Любенович возобновит тренерскую карьеру. Уже нашел новый клуб

Желько будет работать с грузинским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Известный сербский специалист Желько Любенович уже скоро может вернуться в тренерскую деятельность, возглавив грузинский клуб.

По информации источника, Желько находится в Грузии, где готовится подписать контракт с местной командой ФК Гагра, который идет шестым в Лиге Эровнули.

Последним местом работы 44-летнего специалиста была полтавская Ворскла, с которой он так и не начал нынешний сезон, проработав в полтавском клубе меньше месяца. Также коуч в свое время возглавлял закарпатский Минай.

По теме:
Источник: клуб УПЛ не рассчитывает на украинца. Уже ищут новое место работы
Источник: Сергей Ребров отклонил невероятное предложение о работе
Известно условие, при котором Ребров досрочно уйдет из сборной Украины
Гагра чемпионат Грузии по футболу Желько Любенович ТаТоТаке назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
