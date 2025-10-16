Источник: Любенович возобновит тренерскую карьеру. Уже нашел новый клуб

Известный сербский специалист Желько Любенович уже скоро может вернуться в тренерскую деятельность, возглавив грузинский клуб.

По информации источника, Желько находится в Грузии, где готовится подписать контракт с местной командой ФК Гагра, который идет шестым в Лиге Эровнули.

Последним местом работы 44-летнего специалиста была полтавская Ворскла, с которой он так и не начал нынешний сезон, проработав в полтавском клубе меньше месяца. Также коуч в свое время возглавлял закарпатский Минай.