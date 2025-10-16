Украина. Премьер лига16 октября 2025, 11:14 |
986
0
Источник: Любенович возобновит тренерскую карьеру. Уже нашел новый клуб
Желько будет работать с грузинским клубом
16 октября 2025, 11:14 |
986
0
Известный сербский специалист Желько Любенович уже скоро может вернуться в тренерскую деятельность, возглавив грузинский клуб.
По информации источника, Желько находится в Грузии, где готовится подписать контракт с местной командой ФК Гагра, который идет шестым в Лиге Эровнули.
Последним местом работы 44-летнего специалиста была полтавская Ворскла, с которой он так и не начал нынешний сезон, проработав в полтавском клубе меньше месяца. Также коуч в свое время возглавлял закарпатский Минай.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2025, 12:53 0
Специалист расхвалил Руслана Малиновского
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 44
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе
Футбол | 16.10.2025, 12:11
Футбол | 16.10.2025, 07:22
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Комментарии 0
Популярные новости
15.10.2025, 16:09 10
14.10.2025, 08:55
15.10.2025, 05:22 10
Снукер
16.10.2025, 06:05
15.10.2025, 07:56 4
Футбол
Бокс