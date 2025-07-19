Футбольный агент: «Подадим в суд на Любеновича, пусть отвечает»

Футбольный агент Ярослав Зварич, которого украинские СМИ называли одним из виновников скандала вокруг Желько Любеновича, ответил сербскому тренеру.

– Ярослав, телеграмм-канал «Бомбардир» назвал вас и Константина Лемишко фигурантами дела по угрозам Желько Любеновичу, а Владимир Зверов сказал, что вас уже пригласили в комитет этики и честной игры УАФ. Это правда?

– Вчера мне позвонил Андрей Давыденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос по поводу ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали.

Сразу скажу, что это откровенная клевета. Такого не было и не может быть с нашей стороны. Я ничего не боюсь, готов уезжать в УАФ и пройти все процедуры. Я не дам, чтобы моя фамилия фигурировала в непонятных историях. За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я давлю или угрожаю. Этот случай – первый и, полагаю, безосновательный.

– Что будете делать дальше?

– Поеду в УАФ, пройду все процедуры и детектор лжи. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до последнего отстаивать свое имя. Хотя я не понимаю при чем здесь комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент. На Любеновича мы также подаем иск в общественный суд о клевете. Пусть отвечает за свои слова, – заявил Зварыч.