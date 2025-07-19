Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольный агент: «Подадим в суд на Любеновича, пусть отвечает»
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:49 |
462
0

Футбольный агент: «Подадим в суд на Любеновича, пусть отвечает»

Ярослав Зварич готов отстаивать свою честь в УАФ

19 июля 2025, 12:49 |
462
0
Футбольный агент: «Подадим в суд на Любеновича, пусть отвечает»
ФК Ворскла. Желько Любенович

Футбольный агент Ярослав Зварич, которого украинские СМИ называли одним из виновников скандала вокруг Желько Любеновича, ответил сербскому тренеру.

– Ярослав, телеграмм-канал «Бомбардир» назвал вас и Константина Лемишко фигурантами дела по угрозам Желько Любеновичу, а Владимир Зверов сказал, что вас уже пригласили в комитет этики и честной игры УАФ. Это правда?

– Вчера мне позвонил Андрей Давыденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос по поводу ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали.

Сразу скажу, что это откровенная клевета. Такого не было и не может быть с нашей стороны. Я ничего не боюсь, готов уезжать в УАФ и пройти все процедуры. Я не дам, чтобы моя фамилия фигурировала в непонятных историях. За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я давлю или угрожаю. Этот случай – первый и, полагаю, безосновательный.

– Что будете делать дальше?

– Поеду в УАФ, пройду все процедуры и детектор лжи. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до последнего отстаивать свое имя. Хотя я не понимаю при чем здесь комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент. На Любеновича мы также подаем иск в общественный суд о клевете. Пусть отвечает за свои слова, – заявил Зварыч.

По теме:
Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: молодой игрок Вереса отказался от клуба Первой лиги
Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Желько Любенович Ворскла Полтава скандал Первая лига Украины судебный иск суд
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Волейбол | 18 июля 2025, 20:12 1
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?

Сине-желтые занимают 7-е место в зачете

Александр Усик – Даниель Дюбуа 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 19 июля 2025, 11:33 9
Александр Усик – Даниель Дюбуа 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Даниель Дюбуа 2. Прогноз и анонс на бой

Александр показал себя великолепно в предыдущих боях

Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Волейбол | 18.07.2025, 19:10
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Усиление для Де Дзерби. Известный форвард станет игроком Марселя
Футбол | 19.07.2025, 12:20
Усиление для Де Дзерби. Известный форвард станет игроком Марселя
Усиление для Де Дзерби. Известный форвард станет игроком Марселя
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Футбол | 18.07.2025, 23:13
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
19.07.2025, 06:23
Бокс
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 6
Бокс
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 70
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30 1
Бокс
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 10
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем