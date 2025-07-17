ПОВОРОЗНЮК – про Любеновича: «Это как Тимошенко в политике»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на интервью сербского специалиста Желько Любеновича, неожиданно ушедшего из «Ворсклы».

– Александр Григорьевич, Любенович покинул Ворсклу перед началом сезона. В прошлом году он должен был возглавить Ингулец, но этого так и не произошло. Время уже прошло, может, расскажете, что тогда произошло?

– Любенович в футболе – это как Тимошенко в политике. Но – проблема в политике, а этот – в футболе. Дайте Тимошенко должность премьер-министра, и она начнет говорить, что Зеленский – это лучший президент, а без должности ей все не так.

Я разговаривал с руководством Ворсклы, когда они приезжали к нам на «товарняк», и могу сказать, что в полтавском клубе произошла такая же ситуация с Любеновичем, что в свое время у нас в Ингульке.

– Так что тогда случилось с Любеновичем в Ингульце?

– Мы с ним уже обо всем договорились, я ему давал добро на всех футболистов, которых он хотел. Единственный вопрос, который оставался – это зарплата. Я ему говорил: «Давай обсудим финансовые условия. Сколько ты хочешь получать? Любенович отвечал: «Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте».

Время идет, я ему говорю: «Приезжай, заключим контракт». – «Я сейчас за границей». Я спрашиваю: «Я могу объявлять тебя главным тренером Ингульца?». На что он ответил: «Конечно! Мы обо всем договоримся, зарплата не важна».

Здесь бац! Остается два дня до начала чемпионата, мне звонит Любенович и начинает рассказывать, сколько он хочет денег получать. Когда я услышал грусть, у меня даже глаза на лоб вылезли, чуть косоглазие не получил.

Я говорю: «Ну как так? Мы ведь с первого дня все обсудили». – «Нет! Я за такие деньги работать не буду. Вот точно такое же произошло в Ворскле. У Любеновича есть такая фишка, что он не говорит сначала, сколько хочет получать. Он все оставляет напоследок, думая, что потом выхода у руководства клубов уже не будет. Но выход есть всегда, – сказал Поворознюк.