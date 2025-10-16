Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Барсы уволили из сборной из-за провала на отборе ЧМ
Чемпионат мира
16 октября 2025, 09:38 | Обновлено 16 октября 2025, 10:20
1091
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Барсы уволили из сборной из-за провала на отборе ЧМ

Патрик Клюйверт не прошел квалификацию со сборной Индонезии

16 октября 2025, 09:38 | Обновлено 16 октября 2025, 10:20
1091
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Барсы уволили из сборной из-за провала на отборе ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Клюйверт

Федерация футбола Индонезии (PSSI) официально объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Патриком Клюйвертом и его штабом.

После обсуждения стороны пришли к общему согласию расторгнуть контракт.

«Мы искренне благодарим тренера Патрика Клюйверта и его команду за проявленную преданность и профессионализм. Их энергия и присутствие в Индонезии навсегда останутся в памяти с большим уважением, и мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», – сообщила Федерация.

Патрик возглавил сборную в начале 2025 года, проведя у руля команды восемь матчей.

Под его руководством национальная команда Индонезии не смогла преодолеть четвертый этап квалификации к чемпионату мира, заняв последнее место в группе с Ираком и Саудовской Аравией.

По теме:
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
«Всю игру наседали». Нуриев прокомментировал 2:1 в игре со сборной Украины
КОПОЛОВЕЦ – о сборной Украины: «Как не критиковать, если так играешь?»
Патрик Клюйверт сборная Индонезии по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15 октября 2025, 15:59 5
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу

Главная тема – работа арбитров

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16 октября 2025, 09:54 5
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»

Легендарный тренер – об Артеме Довбике

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16.10.2025, 06:23
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
Футбол | 16.10.2025, 10:29
Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Футбол | 15.10.2025, 17:44
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 205
Футбол
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
14.10.2025, 08:55
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 3
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем