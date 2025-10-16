ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Барсы уволили из сборной из-за провала на отборе ЧМ
Патрик Клюйверт не прошел квалификацию со сборной Индонезии
Федерация футбола Индонезии (PSSI) официально объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Патриком Клюйвертом и его штабом.
После обсуждения стороны пришли к общему согласию расторгнуть контракт.
«Мы искренне благодарим тренера Патрика Клюйверта и его команду за проявленную преданность и профессионализм. Их энергия и присутствие в Индонезии навсегда останутся в памяти с большим уважением, и мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», – сообщила Федерация.
Патрик возглавил сборную в начале 2025 года, проведя у руля команды восемь матчей.
Под его руководством национальная команда Индонезии не смогла преодолеть четвертый этап квалификации к чемпионату мира, заняв последнее место в группе с Ираком и Саудовской Аравией.
