ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Барсы уволили из сборной из-за провала на отборе ЧМ

Федерация футбола Индонезии (PSSI) официально объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Патриком Клюйвертом и его штабом.

После обсуждения стороны пришли к общему согласию расторгнуть контракт.

«Мы искренне благодарим тренера Патрика Клюйверта и его команду за проявленную преданность и профессионализм. Их энергия и присутствие в Индонезии навсегда останутся в памяти с большим уважением, и мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», – сообщила Федерация.

Патрик возглавил сборную в начале 2025 года, проведя у руля команды восемь матчей.

Под его руководством национальная команда Индонезии не смогла преодолеть четвертый этап квалификации к чемпионату мира, заняв последнее место в группе с Ираком и Саудовской Аравией.