Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Шахтера: «Дисквалификация Мудрика? Он – фанатик этого»
Англия
16 октября 2025, 22:36 |
Максим Жичиков оценил дисквалификацию Михаила

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Воспитанник «Шахтера» Максим Жичиков поделился мыслями о дисквалификации Михаила Мудрика.

«Думаю, время есть. Понятно, что очень много потеряно, но с тем, как он тренируется, не должно возникнуть проблем вернуться. Он – фанатик этого. Надо терпеть и работать. Он еще себя покажет», – сказал Максим Жичиков.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

