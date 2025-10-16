Воспитанник Шахтера: «Дисквалификация Мудрика? Он – фанатик этого»

Воспитанник «Шахтера» Максим Жичиков поделился мыслями о дисквалификации Михаила Мудрика.

«Думаю, время есть. Понятно, что очень много потеряно, но с тем, как он тренируется, не должно возникнуть проблем вернуться. Он – фанатик этого. Надо терпеть и работать. Он еще себя покажет», – сказал Максим Жичиков.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.