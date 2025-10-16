Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 02:23 | Обновлено 16 октября 2025, 02:46
ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре

Награду победителю вручил спортивный директор клуба Николай Шамардин

ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер Металлиста 1925 года Младен Бартулович получил награду лучшего тренера УПЛ в сентябре 2025 года.

Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.

Лучшим тренером сентября стал руководитель «Металлиста 1925» Младен Бартулович. Его команда в сентябре набрала 7 очков из 9 возможных – ничья с «Шахтером» и победы над «Полтавой» и «Колосом».

Награду победителю вручил спортивный директор клуба Николай Шамардин.

ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре

Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 лучший тренер награждение награды
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
