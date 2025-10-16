Украина. Премьер лига16 октября 2025, 02:23 | Обновлено 16 октября 2025, 02:46
31
0
ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре
Награду победителю вручил спортивный директор клуба Николай Шамардин
16 октября 2025, 02:23 | Обновлено 16 октября 2025, 02:46
31
0
Главный тренер Металлиста 1925 года Младен Бартулович получил награду лучшего тренера УПЛ в сентябре 2025 года.
Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.
Лучшим тренером сентября стал руководитель «Металлиста 1925» Младен Бартулович. Его команда в сентябре набрала 7 очков из 9 возможных – ничья с «Шахтером» и победы над «Полтавой» и «Колосом».
Награду победителю вручил спортивный директор клуба Николай Шамардин.
ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2025, 19:25 6
Эксперт считает, что еще все возможно
Футбол | 15 октября 2025, 07:29 186
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен
Футбол | 15.10.2025, 16:09
Футбол | 16.10.2025, 02:02
Футбол | 15.10.2025, 19:00
Комментарии 0
Популярные новости
14.10.2025, 20:56 32
14.10.2025, 06:23 20
14.10.2025, 16:23 131
14.10.2025, 07:45 2
14.10.2025, 07:41 1
14.10.2025, 00:01
15.10.2025, 09:13 3