Главный тренер Металлиста 1925 года Младен Бартулович получил награду лучшего тренера УПЛ в сентябре 2025 года.

Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.

Лучшим тренером сентября стал руководитель «Металлиста 1925» Младен Бартулович. Его команда в сентябре набрала 7 очков из 9 возможных – ничья с «Шахтером» и победы над «Полтавой» и «Колосом».

Награду победителю вручил спортивный директор клуба Николай Шамардин.

ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре