Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер

Полузащитник «Карпат» Бруниньо и главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович признаны лучшими в Украинской Премьер-лиге по итогам сентября.

Украинская Премьер-лига традиционно проводит голосование для определения лучшего игрока и тренера месяца. Процедура состоит из двух этапов.

На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ после каждого тура определяют лучших тренера и футболиста, а также символическую сборную. В сентябре в чемпионате состоялось три тура, по итогам которых были отобраны четыре тренера и восемь футболистов – кандидатов на звание лучших месяца.

Второй этап предусматривал два голосования – среди болельщиков в интернете и среди комментаторов, экспертов и журналистов. Результаты подсчитывались по системе процентных баллов, после чего обе версии были объединены.

Лучшим игроком сентября стал Бруниньо. Полузащитник «Карпат» особенно выделился в зрелищном матче против «Динамо» (3:3), где забил гол и отдал результативную передачу.

Среди тренеров победу одержал Младен Бартулович. Его «Металлист 1925» в сентябре набрал 7 очков из 9 возможных в чемпионате (ничья с «Шахтером», победы над «Полтавой» и «Колосом») и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.