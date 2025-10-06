Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 20:39 | Обновлено 06 октября 2025, 20:46
414
0

Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер

Лучшими стали хавбек Карпат Бруниньо и коуч Металлист 1925 Младен Бартулович

06 октября 2025, 20:39 | Обновлено 06 октября 2025, 20:46
414
0
Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер
УПЛ. Бруниньо и Младен Бартулович

Полузащитник «Карпат» Бруниньо и главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович признаны лучшими в Украинской Премьер-лиге по итогам сентября.

Украинская Премьер-лига традиционно проводит голосование для определения лучшего игрока и тренера месяца. Процедура состоит из двух этапов.

На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ после каждого тура определяют лучших тренера и футболиста, а также символическую сборную. В сентябре в чемпионате состоялось три тура, по итогам которых были отобраны четыре тренера и восемь футболистов – кандидатов на звание лучших месяца.

Второй этап предусматривал два голосования – среди болельщиков в интернете и среди комментаторов, экспертов и журналистов. Результаты подсчитывались по системе процентных баллов, после чего обе версии были объединены.

Лучшим игроком сентября стал Бруниньо. Полузащитник «Карпат» особенно выделился в зрелищном матче против «Динамо» (3:3), где забил гол и отдал результативную передачу.

Среди тренеров победу одержал Младен Бартулович. Его «Металлист 1925» в сентябре набрал 7 очков из 9 возможных в чемпионате (ничья с «Шахтером», победы над «Полтавой» и «Колосом») и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

По теме:
Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига лучший игрок Металлист 1925 лучший тренер Бруниньо
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Футбол | 06 октября 2025, 19:59 0
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»

Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко

Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06 октября 2025, 13:29 1
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского

Легендарный украинский тренер считает, что внутри Динамо точно что-то происходит

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 2
Бокс
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем