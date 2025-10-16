РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
Коуч сборной Украины рассказал о кадровых проблемах
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о большом количестве травм игроков и кадровых проблемах национальной команды:
«К сожалению, почти все матчи, которые мы провели, не могли играть в боевом составе, потому что очень много травмированных игроков. Эти две игры, которые мы провели, не могли использовать 4–5 основных игроков.
Трудно оценивать игру, когда ты не можешь использовать всех. Но я действительно очень благодарен ребятам, которые, несмотря на то, что мы потеряли очки в Азербайджане, за эти две игры вернули нас в борьбу и очень серьезно отнеслись к этим матчам».
Вызванные футболисты сборной, которых исключали из состава из-за травм:
- Сентябрь 2024 года (1 футболист): Денис Попов
- Октябрь 2024 года (6 футболистов): Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко
- Ноябрь 2024 года (4 футболиста): Виктор Цыганков, Андрей Лунин, Виталий Буяльский, Александр Тымчик
- Март 2025 года (1 футболист): Максим Таловерoв
- Сентябрь 2025 года (4 футболиста): Александр Тымчик, Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Роман Яремчук
- Октябрь 2025 года (3 футболиста): Александр Зубков, Виктор Цыганков, Александр Тымчик
11 изменений: сравнение заявки на Евро-2024 с октябрьскими матчами отбора ЧМ
- Вратари: Андрей Лунин
- Защитники: Максим Таловерoв, Александр Тымчик
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков
- Форварды: Роман Яремчук
