РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о большом количестве травм игроков и кадровых проблемах национальной команды:

«К сожалению, почти все матчи, которые мы провели, не могли играть в боевом составе, потому что очень много травмированных игроков. Эти две игры, которые мы провели, не могли использовать 4–5 основных игроков.

Трудно оценивать игру, когда ты не можешь использовать всех. Но я действительно очень благодарен ребятам, которые, несмотря на то, что мы потеряли очки в Азербайджане, за эти две игры вернули нас в борьбу и очень серьезно отнеслись к этим матчам».

Вызванные футболисты сборной, которых исключали из состава из-за травм:

Сентябрь 2024 года (1 футболист): Денис Попов

Октябрь 2024 года (6 футболистов): Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко

Ноябрь 2024 года (4 футболиста): Виктор Цыганков, Андрей Лунин, Виталий Буяльский, Александр Тымчик

Март 2025 года (1 футболист): Максим Таловерoв

Сентябрь 2025 года (4 футболиста): Александр Тымчик, Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Роман Яремчук

Октябрь 2025 года (3 футболиста): Александр Зубков, Виктор Цыганков, Александр Тымчик

