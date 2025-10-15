Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Важный шаг вперед. Надеюсь на позитив в решающих матчах»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 22:09 | Обновлено 15 октября 2025, 22:17
Коуч сборной Украины поделился эмоциями от матчей квалификации ЧМ

Instagram. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал пост в соцсетях, в котором поделился эмоциями от октябрьских матчей квалификации ЧМ-2026:

«Важный шаг вперед в этом октябре. Горжусь настроением и реакцией команды в двух матчах, особенно после непростого начала квалификации в сентябре.

Благодарю всех за этот сбор и надеюсь, что мы сможем продлить его положительные моменты в решающих матчах в нашей группе в следующем месяце».

В октябре сборная Украины одержала победу над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1) в квалификации ЧМ-2026.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Николай Степанов Источник: Instagram
Анатолий Михно
Капець, а обіщав спердолити в Панатінаікос... Валідол рулить!!!
