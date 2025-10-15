РЕБРОВ: «Важный шаг вперед. Надеюсь на позитив в решающих матчах»
Коуч сборной Украины поделился эмоциями от матчей квалификации ЧМ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал пост в соцсетях, в котором поделился эмоциями от октябрьских матчей квалификации ЧМ-2026:
«Важный шаг вперед в этом октябре. Горжусь настроением и реакцией команды в двух матчах, особенно после непростого начала квалификации в сентябре.
Благодарю всех за этот сбор и надеюсь, что мы сможем продлить его положительные моменты в решающих матчах в нашей группе в следующем месяце».
В октябре сборная Украины одержала победу над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1) в квалификации ЧМ-2026.
