Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
19.10.2025 15:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 20:25 | Обновлено 15 октября 2025, 21:35
Ингулец – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 19 октября в 13:30 по Киеву

Ингулец – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Ингулец

После возвращения в Первую лигу петровский коллектив демонстрирует очень достойные результаты. После 11 туров на его счету уже есть 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Агробизнеса», сейчас составляет всего 1 балл, а отрыв до 1-го места – 7 очков.

В Кубке Украины клуб уже одолел «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала, где скоро встретится с той же «Викторией».

Виктория Сумы

Довольно неплохо выглядят сумчане в нынешнем сезоне. После 11 игр на счету команды есть 15 очков, позволяющих ей находиться на 8 месте турнирной таблицы. От зоны переходных игр за повышение в классе «Викторию» отделяет 6 зачетных пунктов.

В Кубке Украины сумской коллектив минимально одолел полтавскую «Ворсклу» и киевский «Левый Берег», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой трижды, все разы в 2023 году. Тогда победу в кубке одержала «Виктория», а в чемпионате дважды победил «Ингулец».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Виктории» продолжается уже 6 игр подряд. На счету команды за это время 3 победы и 3 ничьи.
  • «Виктория» сохранила ворота сухими в 5/6 предыдущих матчах.
  • «Ингулец» забил 20 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
